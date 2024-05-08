6G встановлює новий рекорд швидкості передачі даних, перевершуючи 5G у 500 разів

Зараз у світі йде поширення мобільної мережі останнього покоління - 5G. Максимальна швидкість передавання даних у 5G мережі за ідеальних умов і на найпотужнішому обладнанні досягає 10 Гб/с, що досить багато. Повідомляється, що розробка мереж наступного, 6-го покоління, вже ведеться, і перші пристрої з підтримкою мереж 6G з'являться не раніше 2030 року. Але вже зараз проводяться перші тести можливостей мережі 6G, і вони вражають.

В Японії був проведений демонстраційний тест 6G, під час якого була досягнута швидкість передачі даних у 100 Гбіт/с, що в 10 разів перевищує пікову швидкість 5G і в 500 разів швидше за середній смартфон з підтримкою 5G. Це означає, що за секунду можна завантажити вісім або дев'ять фільмів Netflix середньої якості з вагою 1,5 Гб.

Пристрій, використаний у тесті, працював на високочастотних діапазонах від 100 ГГц до 300 ГГц. Завдяки високій швидкості передачі даних 6G, можливе керування автономними транспортними засобами, проведення віддалених операцій хірургами та швидке завантаження фільмів високої роздільної здатності.

Однак попри поширення сигналів 5G, багато хто з цих прикладів, як-от автономні автомобілі та віддалені операції, поки що не стали широко доступними. Експерти стверджують, що якщо вони помилилися в припущеннях про те, що принесе 5G, то не варто турбуватися. Усе це, безумовно, з'явиться при впровадженні 6G.

6G також збільшить пропускну спроможність, даючи змогу підключати більше трафіку до однієї і тієї ж мережі одночасно. Очікується, що швидкості 6G зроблять Wi-Fi непотрібним для багатьох користувачів, і це вже починає відбуватися з поточними швидкостями 5G.