Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS

09:28 08.05.2024 |

Новини IT

 

Процесор Apple M4 представлений у новому планшеті iPad Pro з OLED-екраном. Чип виготовлений за 3 нм техпроцесом та складається з 4 продуктивних і 6 енергоефективних ядер. За словами Apple, він у два рази потужніший від процесора M2 у попередньому iPad Pro. 10-ядерний графічний процесор M4 також підтримує динамічне кешування, затінення сітки та трасування променів, а також новий механізм відображення з у чотири рази швидшою візуалізацією.

Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS

 

Під час презентації Apple приділила значну увагу можливостям M4 в обробці штучного інтелекту. За словами компанії, новий нейронний чип забезпечує в операціях з ШІ потужність 38 TOPS. Він у 60 разів швидший за NPU в процесорі A11 2017 року, але це все ще менше задекларованих 45 TOPS у Snapdragon X Elite. Однак Apple все ще стверджує, що M4 може забезпечити таку ж продуктивність, як і новітні чипи для ПК лише за чверть їхнього споживання енергії.

Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS

 

Apple не згадала про кількість ядер Neural Engine в M4. Чипи серії M (за винятком M1 та M2 Ultra) мали однакову кількість - 16 ядер NPU з моменту дебюту, але кількість TOPS поступово збільшувалася з кожним поколінням, нейронний блок працював краще.

Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS

 

Презентація процесора M4 відбулася менш ніж за два тижні до того, як Microsoft проведе спеціальний захід Windows та Surface (у Сіетлі, 20 травня), де очікується офіційний запуск нового апаратного забезпечення на базі Arm. Microsoft також впевнена, що Windows on Arm нарешті зможе перемогти ноутбуки MacBook Air з M3 від Apple як за продуктивністю, так і за прискоренням штучного інтелекту.


Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес