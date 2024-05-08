Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS

Процесор Apple M4 представлений у новому планшеті iPad Pro з OLED-екраном. Чип виготовлений за 3 нм техпроцесом та складається з 4 продуктивних і 6 енергоефективних ядер. За словами Apple, він у два рази потужніший від процесора M2 у попередньому iPad Pro. 10-ядерний графічний процесор M4 також підтримує динамічне кешування, затінення сітки та трасування променів, а також новий механізм відображення з у чотири рази швидшою візуалізацією.

Під час презентації Apple приділила значну увагу можливостям M4 в обробці штучного інтелекту. За словами компанії, новий нейронний чип забезпечує в операціях з ШІ потужність 38 TOPS. Він у 60 разів швидший за NPU в процесорі A11 2017 року, але це все ще менше задекларованих 45 TOPS у Snapdragon X Elite. Однак Apple все ще стверджує, що M4 може забезпечити таку ж продуктивність, як і новітні чипи для ПК лише за чверть їхнього споживання енергії.

Apple не згадала про кількість ядер Neural Engine в M4. Чипи серії M (за винятком M1 та M2 Ultra) мали однакову кількість - 16 ядер NPU з моменту дебюту, але кількість TOPS поступово збільшувалася з кожним поколінням, нейронний блок працював краще.

Презентація процесора M4 відбулася менш ніж за два тижні до того, як Microsoft проведе спеціальний захід Windows та Surface (у Сіетлі, 20 травня), де очікується офіційний запуск нового апаратного забезпечення на базі Arm. Microsoft також впевнена, що Windows on Arm нарешті зможе перемогти ноутбуки MacBook Air з M3 від Apple як за продуктивністю, так і за прискоренням штучного інтелекту.



