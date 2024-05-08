Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених російських активів

 

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

На засіданні в середу посли Євросоюзу погодили в принципі "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", - додали в бельгійському головуванні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.

У лютому, нагадаємо, ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес