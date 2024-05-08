Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених російських активів

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

На засіданні в середу посли Євросоюзу погодили в принципі "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", - додали в бельгійському головуванні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.

У лютому, нагадаємо, ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.