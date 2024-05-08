Microsoft анонсувала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365

Корпорація Microsoft оголосила про підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365.

Українська мова входить до числа 16 мов, які додано до сервісу. Copilot для Microsoft 365 поєднує в собі потужність великих мовних моделей (LLM) з бізнес-даними та програмами Microsoft 365, щоб розкрити творчий потенціал, збільшити продуктивність і підвищити рівень навичок. Програми Microsoft 365 локалізуються мовою користувача на основі налаштувань додатків. Щоб використовувати українську мову, користувачі можуть встановити бажану мову в різних програмах (Microsoft Teams, Word, PowerPoint або Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Copilot інтегрується в Microsoft 365 двома способами: вбудований в програми для роботи Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel тощо. А також інтегрується між додатками, працюючи з усіма даними компанії, які знаходяться у хмарі, та з контентом користувача. Наприклад, Copilot спрощує процес створення нотаток із зустрічей, автоматично підсумовуючи обговорення, пункти дій і ключові моменти. За допомогою інструменту користувачі можуть легко перетворювати письмовий вміст із документів Word на візуально привабливі презентації PowerPoint, створювати пропозиції для клієнтів, витягуючи відповідну інформацію, що зберігається в документах SharePoint, і пропонувати персоналізований вміст на основі промптів користувача. Copilot у Outlook.com допомагає створювати електронні листи та відповідати на них.

Copilot - це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у виконанні завдань, пошуку інформації, генерації креативних текстових форматів і коду.