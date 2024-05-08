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АНАЛІТИКА

Румунія розгляне передачу Patriot Україні

 

Президент Румунії Клаус Йоганніс після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot для посилення української протиповітряної оборони (ППО)

"Протягом останніх кількох тижнів точилися дискусії про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення", - цитує Йоганніса 8 травня агенція Reuters.

За його словами, він має обговорити це питання з Вищою радою оборони, щоб "зрозуміти, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без ППО".

У 2017 році Румунія підписала угоду про купівлю ЗРК Patriot на чотири мільярди доларів. Першу партію доставили в 2020 році. Хоча наразі Румунія має лише одну батарею в експлуатації, за словами Йоганніса, обговорення стосувалось іншої з іще трьох батарей, які майже готові до роботи, уточнює Bloomberg.

Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, через що на її територію неодноразово падали уламки російських дронів під час атак РФ по дунайських портах України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Румунія
 

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