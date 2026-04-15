Зеленський підписав закон про покарання за антисемітизм

09:39 15.04.2026 |

Право

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2037-IX "про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", що встановлює кримінальну відповідальність за прояв антисемітизму.

Як повідомляється на відповідній картці законопроєкту №5110, його було внесено та прийнято у першому читанні ще у 2021 році, але прийнято в цілому лише наступного року та направлено на підпис голові держави 21 лютого 2022 року, за три дні до повномасштабного вторгнення РФ.

14 квітня закон було повернуто з підписом президента.

Законом вносяться зміни абз.1 ч.1 ст.Кримінального кодексу України, якими "прояви антисемітизму" додаються до переліку "умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями".

Санкція статті лишається незмінною - штраф, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий термін.

"Проєкт Закону розроблено з метою унормування положень Кримінального кодексу України відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні... Реалізація даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Реалізація акта після його прийняття сприятиме запобіганню проявам антисемітизму", - йдеться в пояснювальній записці.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4997
  0,0625
 0,14
EUR
 1
 51,3253
  0,5733
 1,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

