Фінансові новини
- |
- 14.04.26
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Власники зруйнованого житла не будуть платити комуналку: Зеленський підписав закон Джерело: https://censor.net/n3610413
14:01 14.04.2026 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у разі пошкодження або знищення об'єктів нерухомості.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на картку документа.
Метою закону є законодавче врегулювання звільнення власників житла від оплати послуг з управління багатоквартирними будинками у випадках, коли будівля пошкоджена або зруйнована настільки, що її експлуатація є неможливою, на період відновлення.
Документ визначає порядок нарахування житлово-комунальних послуг у разі пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, пов'язаних зі збройною агресією РФ проти України.
Законом передбачено скасування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням.
Власники такого житла звільняються від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт є непридатним для проживання.
Також встановлюється порядок фіксації та обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії. Крім того, врегульовано взаємодію між органами влади, управителями будинків і постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень та припинення нарахувань.
Норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.
Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада ухвалила закон, що регулює нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у разі пошкодження або знищення об'єктів нерухомості. Документ визначає порядок нарахування житлово-комунальних платежів у випадках, коли житло пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
