Верховна Рада України ухвалила норму про добровільний аудит бізнесу зі скороченням перевірок

Верховна Рада у середу, 8 квітня, ухвалила нову редакцію закону про основні засади державного нагляду (контролю). Законопроєкт №14030, який є частиною програми Ukraine Facility, у другому читанні та цілому підтримали 238 народних депутатів.

Закон передбачає запровадження механізму добровільного аудиту, успішне проходження якого зменшить частоту перевірок для підприємств із низьким ризиком. Міністерство економіки повідомляло, що для бізнесу з незначним ризиком перевірки відбуватимуться не частіше ніж раз на п'ять років.

Загалом, за оцінкою авторів законопроєктів, завдяки аудитам кількість перевірок бізнесу скоротиться на 30%.

Усі перевірки обов'язково фіксуватимуться на аудіо та відео, а пояснення та заперечення до актів наглядових органів можна буде подавати онлайн через електронний кабінет.

За оцінкою Офісу ефективного регулювання BRDO, економічний ефект від реформи держнагляду для бізнесу становитиме понад 1,5 млрд грн економії щороку.

Закон набере чинності після закінчення воєнного стану.