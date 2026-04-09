Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховна Рада України ухвалила норму про добровільний аудит бізнесу зі скороченням перевірок

08:06 09.04.2026 |

Право

Верховна Рада у середу, 8 квітня, ухвалила нову редакцію закону про основні засади державного нагляду (контролю). Законопроєкт №14030, який є частиною програми Ukraine Facility, у другому читанні та цілому підтримали 238 народних депутатів.

Закон передбачає запровадження механізму добровільного аудиту, успішне проходження якого зменшить частоту перевірок для підприємств із низьким ризиком. Міністерство економіки повідомляло, що для бізнесу з незначним ризиком перевірки відбуватимуться не частіше ніж раз на п'ять років.

Загалом, за оцінкою авторів законопроєктів, завдяки аудитам кількість перевірок бізнесу скоротиться на 30%.

Усі перевірки обов'язково фіксуватимуться на аудіо та відео, а пояснення та заперечення до актів наглядових органів можна буде подавати онлайн через електронний кабінет.

За оцінкою Офісу ефективного регулювання BRDO, економічний ефект від реформи держнагляду для бізнесу становитиме понад 1,5 млрд грн економії щороку.

Закон набере чинності після закінчення воєнного стану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,04 0,08 43,7050  0,04 0,10
EUR 50,4279  0,10 0,19 51,1050  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,08 0,18 43,5400  0,09 0,21
EUR 50,7471  0,03 0,06 50,7763  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес