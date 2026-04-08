Рада посилила державний ринковий нагляд відповідно до стандартів Євросоюзу

14:16 08.04.2026 |

Право

Верховна Рада підтримала в другому читанні в цілому законопроєкт №12426, що адаптує українське законодавство у сфері ринкового нагляду до європейських норм.

Під час пленарного засідання у середу, 8 квітня, законопроєкт у цілому підтримали 234 парламентарі, один проти, 11 утримались від голосування.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, він був розроблений Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства та є важливим кроком на шляху до укладання угоди АСАА - "промислового безвізу". Його реалізація дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів.

Перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет-платформи ‑ маркетплейси будуть під таким самим наглядом.

Ухвалений акт є складовою підготовки до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції для подальшої інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу. Він створює передумови для вільного обігу українських товарів в ЄС та підвищує довіру до національної системи контролю якості.

Закон також розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію.

Пояснюється, що для громадян це означає кращий захист від небезпечної та неякісної продукції, а також більш прозорі правила функціонування ринку. Для бізнесу ‑ це рівні умови конкуренції та нові можливості для виходу на європейські ринки, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню добробуту.

У першому читанні законопроєкт був підтриманий 26 березня 2025 року 259 голосами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

