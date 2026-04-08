Парламент підтримав закон про «промисловий безвіз» із Європейським Союзом

Верховна Рада прийняла євроінтеграційний закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба апарату ВР, передає Укрінформ.

«Прийняття цього закону є важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом (так званий «промисловий безвіз») та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС», - йдеться в повідомленні.

Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання та акредитації з нормами ЄС. Його реалізація має на меті підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС.

Ухвалення законодавчих змін сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на європейський ринок.

Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС.