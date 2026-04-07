«Поставимо європейців перед фактом»: Рада розгляне законопроєкт про SEPA з правкою Гетманцева

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок з другої спроби (перша була в лютому) підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Це складний законопроєкт, до якого підв'язано гроші від Світового банку та Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що його потрібно ухвалити "хоч тушкою, хоч кусками".

Депутати в комітеті погодили його після правки, яка фактично закриває правоохоронним органам доступ до реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб (його створення передбачено цим законопроєктом) до вступу України в Євросоюз.

"Закон набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування, і пишеться "крім". Це "крім" стосується різних частин. Нас цікавлять реєстри - вони прив'язані до певної дати. Вони вступають тоді, коли тут зазначено. Але говоримо про те, що повноваження з прямого доступу правоохоронних органів до реєстрів набувають чинності не раніше, ніж за шість місяців до вступу в ЄС", - озвучив правку голова комітету Данило Гетманцев.

Директор Департаменту антилегалізаційної політики Міністерства фінансів Олександр Глущенко сказав, що такі компроміси на зустрічі з представниками Євросоюзу не обговорювалися.

"Давайте спробуємо цей трек", - сказав він.

За словами Гетманцева, у першому читанні розглянуть законопроєкт з дорученням Мінфіну погодити з Єврокомісією запропоновану версію.

"Поставимо перед фактом європейців: інакше у нас не виходить. Берете, як є, або будемо дивитися, як перекрити це фінансування по-іншому. Ми ж хочемо доступ правоохоронців, ми робимо реєстри - у нас і вовки ситі, і вівці цілі. Це політичний компроміс", - сказав Гетманцев.

Ухвалення закону є умовою для отримання Україною фінансової допомоги від Світового банку та Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.