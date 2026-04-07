Фінкомітет ВР підтримав прийняття законопроєкту про SEPA в першому читанні
19:19 06.04.2026 |
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроєкт №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) для напрацювання його нової редакції, повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").
Відповідно до оприлюдненої ним інформації у телеграм-каналі, серед членів комітету законопроєкт підтримали 13 осіб, одна утрималась, двоє проти.
"Я категорично проти будь-якого посилення Фінмону без перезавантаження. Будуть великі проблеми по реєстру рахунків та сейфів. Нагадаю, що норму про нормальний конкурс обрання голови Фінмону виключили із законопроєкту", - зауважив Железняк.
Раніше, 23 січня 2026 року, представники Європейської комісії (DG ENEST, TRADE та FISMA) під час зустрічі з головою фінкомітету Данилом Гетманцевим наголосили на важливості приведення українського законодавства у відповідність до acquis ЄС у сфері протидії відмиванню коштів (AML/CFT). В Єврокомісії зазначили, що реалізація законопроєкту про SEPA є етапом процесу вступу до ЄС і дозволить здешевити міжнародні платежі для бізнесу та громадян.
Урядовий законопроєкт №14327 про внесення змін до деяких законів щодо приєднання України до SEPA було зареєстровано у Верховній Раді 23 грудня 2025 року.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет ВР підтримав прийняття законопроєкту про SEPA в першому читанні
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
