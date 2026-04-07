Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Фінкомітет ВР підтримав прийняття законопроєкту про SEPA в першому читанні

19:19 06.04.2026 |

Право

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроєкт №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) для напрацювання його нової редакції, повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Відповідно до оприлюдненої ним інформації у телеграм-каналі, серед членів комітету законопроєкт підтримали 13 осіб, одна утрималась, двоє проти.

"Я категорично проти будь-якого посилення Фінмону без перезавантаження. Будуть великі проблеми по реєстру рахунків та сейфів. Нагадаю, що норму про нормальний конкурс обрання голови Фінмону виключили із законопроєкту", - зауважив Железняк.

Раніше, 23 січня 2026 року, представники Європейської комісії (DG ENEST, TRADE та FISMA) під час зустрічі з головою фінкомітету Данилом Гетманцевим наголосили на важливості приведення українського законодавства у відповідність до acquis ЄС у сфері протидії відмиванню коштів (AML/CFT). В Єврокомісії зазначили, що реалізація законопроєкту про SEPA є етапом процесу вступу до ЄС і дозволить здешевити міжнародні платежі для бізнесу та громадян.

Урядовий законопроєкт №14327 про внесення змін до деяких законів щодо приєднання України до SEPA було зареєстровано у Верховній Раді 23 грудня 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5831
  0,0718
 0,16
EUR
 1
 50,3210
  0,0087
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,03 0,07 43,5100  0,03 0,07
EUR 50,2571  0,08 0,16 50,2975  0,07 0,15

