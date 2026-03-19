Кабмін ініціює підвищення штрафів за порушення водного законодавства

15:55 19.03.2026 |

Право, Україна

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Документ передбачає перегляд та суттєве збільшення адміністративних штрафів за порушення водного законодавства. Зокрема, йдеться про самовільне водокористування, забруднення та засмічення водойм, порушення водоохоронного режиму, марнотратне використання води та недотримання правил її обліку.

"Чинні розміри штрафів не відповідають сучасним економічним умовам і не виконують превентивної функції. Наразі штраф за порушення права державної власності на води становить лише 85-136 грн, тоді як законопроєктом пропонується його збільшення до 3 400-5100 грн", ‒ зазначили у Мінекономіки.

Для порівняння: штраф за аналогічні правопорушення у Хорватії становить 1 320-2 000 євро (44 193-66 800 грн), а у Словенії ‒ від 10 тис. до 20 тис. євро. Така різниця підтверджує необхідність приведення українських санкцій до рівня, що реально стримуватиме порушників і відповідатиме європейській практиці.

Законопроєкт також розширює перелік правопорушень, до якого додано:

  • недотримання умов дозволу на спеціальне водокористування;
  • руйнування русел річок та водотоків під час будівництва інженерних об'єктів;
  • порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах;
  • надання недостовірної інформації у сфері державного обліку вод. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

