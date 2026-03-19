Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін ініціює підвищення штрафів за порушення водного законодавства
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів".
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Документ передбачає перегляд та суттєве збільшення адміністративних штрафів за порушення водного законодавства. Зокрема, йдеться про самовільне водокористування, забруднення та засмічення водойм, порушення водоохоронного режиму, марнотратне використання води та недотримання правил її обліку.
"Чинні розміри штрафів не відповідають сучасним економічним умовам і не виконують превентивної функції. Наразі штраф за порушення права державної власності на води становить лише 85-136 грн, тоді як законопроєктом пропонується його збільшення до 3 400-5100 грн", ‒ зазначили у Мінекономіки.
Для порівняння: штраф за аналогічні правопорушення у Хорватії становить 1 320-2 000 євро (44 193-66 800 грн), а у Словенії ‒ від 10 тис. до 20 тис. євро. Така різниця підтверджує необхідність приведення українських санкцій до рівня, що реально стримуватиме порушників і відповідатиме європейській практиці.
Законопроєкт також розширює перелік правопорушень, до якого додано:
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін ініціює підвищення штрафів за порушення водного законодавства
