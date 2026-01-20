Фінансові новини
20.01.26
- 10:21
RSS
мапа сайту
Кабмін вніс до Ради новий Трудовий кодекс
09:17 20.01.2026 |
Кабінет міністрів у кінці минулого тижня зареєстрував у Верховній Раді проєкт Трудового кодексу, який повинен замінити Кодекс законів про працю та низку інших законів: про відпустки, про оплату праці, про колективні договори і угоди. Він отримав реєстраційний номер №14386, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Проєкт складається з 322 статтей, розділених на п'ять книг, кожна з яких присвячена окремому масиву відносин: загальні положення, індивідуальні трудові відносини, колективні відносини, трудові спори, нагляд та контроль.
Для порівняння, старий КЗпП закінчується на 265-ій статті і складається з 19 глав.
Збільшення обсягу в новому Трудового кодексу відбулося завдяки деталізації процедур, які раніше були описані поверхнево.
Трудовий кодекс встановлює мінімальну щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю не менш як 28 днів за кожен відпрацьований рік, тоді як у КЗпП було 24 дні.
Він детальніше регулює сучасні форми зайнятості, які в КЗпП з'явилися лише фрагментарно під час пандемії та війни: трудовий договір з нефіксованим робочим часом, домашня праця, дистанційна та надомна робота, учнівський трудовий договір тощо.
В Трудовому кодексі вводиться термін харасмент (дії сексуального характеру, які ображають гідність працівника).
У разі скарги на харасмент, дискримінацію або мобінг, обов'язок доказування відсутності цих фактів покладається на роботодавця, а не на працівника.
Працівник може вимагати переведення на дистанційну роботу строком до двох місяців, якщо він став жертвою мобінгу чи харасменту на робочому місці.
Проєкт Трудового кодексу пропонує нові підходи до розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця.
Наприклад, роботодавець має право без згоди працівника замінити 60-денний строк попередження про звільнення (у випадку скорочення штату, ліквідації юрособи чи відмови працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною умов праці) грошовою компенсацією в розмірі не менше потрійної середньоденної зарплати за кожен робочий день зменшення строку.
Працівник має право в будь-який час з власної ініціативи розірвати трудовий договір, як і раніше, попередивши про це роботодавця не менше ніж за 14 днів.
Роботодавець отримує право на відеоконтроль та моніторинг робочої кореспонденції працівника, але лише як "крайню форму контролю" та за умови попереднього інформування працівника.
