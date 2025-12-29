Уряд схвалив законопроєкт щодо торговельного судноплавства

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах».

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що документ передбачає запровадження сучасної, зрозумілої та безпеково орієнтованої моделі регулювання судноплавства відповідно до міжнародних і європейських стандартів, а також є складовою виконання зобов'язань України в межах Ukraine Facility.

«Україна вже сьогодні формує нову модель морської та судноплавної держави. В умовах війни це не лише питання транспорту чи економіки, а фундамент майбутньої регіональної системи морської безпеки Чорноморсько-Азовського регіону», - підкреслив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Законопроєкт має комплексний характер, зауважили у міністерстві. Зокрема, пропонується оновити Кодекс торговельного мореплавства України, визначити вимоги до безпечного судноплавства, організації руху суден у районах інтенсивного руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення та аварійно-рятувальної готовності, а також координації пошуково-рятувальних операцій на морі.

Передбачається імплементація норм 23 актів законодавства ЄС та приведення національного права у відповідність до Конвенції ООН з морського права, конвенцій ІМО і МОП.

Документ також запроваджує чіткий розподіл повноважень між профільним міністерством, Адміністрацією судноплавства та портовими службами, міжнародну систему охорони суден і портових об'єктів.

Крім того, передбачається впровадження національного єдиного морського вікна - цифрового середовища для обміну даними. Це спростить процедури, скоротить час обробки суден у портах та зменшить корупційні ризики.

У Мінрозвитку зауважили, що законопроєкт дозволить розпочати масштабну реформу системи державного управління у сфері морського та внутрішнього водного транспорту.

