Зеленський підписав спрощення митних процедур для імпорту товарів для оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які стосуються імпорту товарів оборонного призначення. Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради.

Один із документів - це № 14169. Він спрощує імпорт товарів оборонного призначення, встановлюючи податкові та митні пільги.

"Закон стосується комплектуючих для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння", - сказано в повідомленні ВР.

Тут також уточнили, що з-поміж іншого документ передбачає звільнення від ПДВ імпорту сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів. Стверджується, що це дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Другий документ - це № 14170. Згідно із цим законом, спрощено митні процедури для імпорту товарів оборонного призначення.

Народний депутат Ярослав Железняк 4 грудня 2025-го повідомив, що Верховна Рада ухвалила вказані документи. Тоді він пояснив, що пільги:

- Стосується товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін;

- ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ;

- уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей;

- виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

Також, за словами нардепа, закладено продовження пільг:

- До 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо;

- до 2029 року - для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.