Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав спрощення митних процедур для імпорту товарів для оборони

08:15 25.12.2025 |

Право

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які стосуються імпорту товарів оборонного призначення. Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради.

Один із документів - це № 14169. Він спрощує імпорт товарів оборонного призначення, встановлюючи податкові та митні пільги.

"Закон стосується комплектуючих для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння", - сказано в повідомленні ВР.

Тут також уточнили, що з-поміж іншого документ передбачає звільнення від ПДВ імпорту сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів. Стверджується, що це дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Другий документ - це № 14170. Згідно із цим законом, спрощено митні процедури для імпорту товарів оборонного призначення.

Народний депутат Ярослав Железняк 4 грудня 2025-го повідомив, що Верховна Рада ухвалила вказані документи. Тоді він пояснив, що пільги:

- Стосується товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін;

- ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ;

- уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей;

- виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

Також, за словами нардепа, закладено продовження пільг:

- До 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо;

- до 2029 року - для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес