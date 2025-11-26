Авторизация

Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку

11:52 26.11.2025 |

Право, Новини IT

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток цифрової інфраструктури, який установлює чіткі вимоги до якості мобільного інтернету.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Сьогодні Президент підписав закон №12094, який установлює чіткі вимоги до якості зв'язку. Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців», - йдеться в повідомленні.

З набранням законом чинності швидкість інтернету, яку мають забезпечувати оператори мобільного зв'язку, стає обов'язковим стандартом. Держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов'язані дотримуватися вимог.

Також посилюється контроль якості інтернету в смартфоні. Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення.

Ще одна новація - скасування мораторію на перевірки операторів. Очікується, що це стимулюватиме їх активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв'язку.

Законом забезпечується і подальша робота національного роумінгу: після скасування воєнного стану українці зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв'язку в надзвичайних ситуаціях.
 

