Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток цифрової інфраструктури, який установлює чіткі вимоги до якості мобільного інтернету.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Сьогодні Президент підписав закон №12094, який установлює чіткі вимоги до якості зв'язку. Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців», - йдеться в повідомленні.

З набранням законом чинності швидкість інтернету, яку мають забезпечувати оператори мобільного зв'язку, стає обов'язковим стандартом. Держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов'язані дотримуватися вимог.

Також посилюється контроль якості інтернету в смартфоні. Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення.

Ще одна новація - скасування мораторію на перевірки операторів. Очікується, що це стимулюватиме їх активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв'язку.

Законом забезпечується і подальша робота національного роумінгу: після скасування воєнного стану українці зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв'язку в надзвичайних ситуаціях.