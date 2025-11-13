Фінансові новини
Раді рекомендують ухвалити закон про відпустку для звільнених з полону військових
16:05 13.11.2025 |
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні та в цілому законопроєкт про відпустку для звільнених з полону військових, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").
"На засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали за основу та у цілому проєкт закону №14092 про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання комітету у четвер.
За словами народної депутатки, законопроєкт є справедливим щодо українських захисників, які пройшли жахливе пекло російського полону. "Закон гарантуватиме захисникам можливість отримати за бажанням додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини незалежно від до того, що згодом такий військовослужбовець може реалізувати ще своє право на звільнення з військової служби", - зазначила Фріз.
Вона наголосила на існуванні проблеми неоднакового правозастосування у військових частинах. Як зауважила Фріз, трапляються випадки, коли під час оформлення відпустки для військовослужбовців, звільнених з полону, від них вимагають подання рапортів про відмову від звільнення з військової служби.
"Такі випадки порушують законне право колишніх полонених на звільнення з військової служби. Цим законопроєктом ми усунемо таку неприпустиму практику", - підкреслила Фріз.
