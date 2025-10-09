Рада ухвалила закон про безкоштовну передачу землі під зруйнованими будинками

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об'єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій".

Відповідний законопроєкт №13174 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 230 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Документ дозволить громадянам повернути або отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном, уточнює Інтерфакс-Україна.

Зокрема, законопроєкт встановлює, що продаж, передача у користування земельних ділянок державної, комунальної власності громадянам, які є колишніми власниками (та їх спадкоємцям) будівель, споруд, зруйнованих внаслідок бойових дій і розташованих на таких земельних ділянках, здійснюється без проведення земельних торгів.

При цьому дозволяється безоплатна передача у приватну власність земельних ділянок колишнім власникам (або їхнім спадкоємцям) об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на таких земельних ділянках та знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, право власності на які відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно припинено у зв'язку із знищенням майна.

Крім того, законопроєкт передбачає низку інших змін:

* дозволяє зміну цільового призначення земель лісогосподарського призначення для цілей промисловості та енергетики;

* дає можливість змінити розміри охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, а також розмірів внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон не лише у межах наявної забудови, а й на інших територіях;

* встановлює порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінені охоронні зони;

* дозволяє змінювати цільове призначення земельних ділянок державної, комунальної власності під наявними будівлями дипломатичних представництв без дотримання функціонального зонування земель у межах категорії земель житлової та громадської забудови;

* диппредставництва також звільнять від сплати орендної плати за землю у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами.

Крім того, центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надають право затвердження методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Додатково на час дії воєнного стану буде зупинено дію норми закону "Про адміністративну процедуру" щодо здійснення оцінки впливу на довкілля будівництва, реконструкції або модернізації об'єктів оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури (інфраструктурних проєктів), об'єктів енергетичної промисловості та/або будівництва повітряних ліній електропередачі.