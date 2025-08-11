Фінансові новини
Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня
12:07 11.08.2025 |
Закон України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, набрав чинності з 8 серпня.
Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, закон передбачає нову дозвільні процедуру. Завдяки цьому відбудеться перехід на найкращі доступні технології та методи управління, а також модернізацію промислових установок в рамках євростандартів.
Також передбачено дерегуляцію та інтегрований підхід до контролю промислового забруднення: замість трьох дозволів (на спецводокористування, викиди в атмосферне повітря та управління відходами) видаватиметься один інтегрований дозвіл. Зазначається, що разом з тим буде запроваджено вищий рівень цифровізації для того, аби всі дозвільні процедури можна було пройти онлайн (через Єдиний держреєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів). Уряд також створив ІТ-систему для видачі ІДД (інтегрованих довкіллєвих дозволів), яка буде запущена на Єдиній екологічній платформі "ЕкоСистема".
Законом передбачено, що нові установки, які ще не введені в експлуатацію та не мають дозвільних документів, розпочинатимуть роботу виключно за новими правилами. Для всіх наявних установок передбачений перехідний період, тож видані раніше дозволи на викиди, спецводокористування та поводження з відходами втратять чинність з моменту отримання інтегрованого дозволу, але не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання законом чинності.
Впродовж визначеного чотирирічного перехідного періоду оператори установок, які здійснюють види діяльності, зазначені у додатку до цього закону, мають право до моменту отримання ІДД продовжувати оформлювати окремі дозволи у порядку, встановленому чинним законодавством на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спецводокористування, а також на здійснення операцій з оброблення відходів.
Як повідомлялось, Рада 256 голосами прийняла в другому читанні та в цілому рамковий закон №11355 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення.
