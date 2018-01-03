Порошенко подписал закон о смене подхода к ЧАО и ПАО и введении агентов по раскрытию информации

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг" (законопроект №5592-д), который решает постприватизационную проблему распределения акционерных обществ в стране на публичные (ПАО) и частные (ЧАО) по формальным признакам, говорится на сайте главы государства в среду.

"Закон решает проблему тягостного "публичного" статуса для акционерных обществ, который многие из них унаследовали в результате приватизации и который не принес никакой добавленной стоимости их бизнесу. Он предоставляет АО право самим выбирать - быть или не быть публичными", – поясняла ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), регулирующая деятельность почти 15 тыс. украинских АО.

НКЦБФР указывала, что все ПАО (по состоянию на дату вступления в силу закона) будут считаться не совершавшими публичное предложение ценных бумаг. Осуществившими публичное предложение будут считаться только те эмитенты, ценные бумаги которых будут находиться в листинге (биржевом реестре) фондовой биржи на дату вступления в силу закона, а также те эмитенты, которые в определенном Комиссией порядке обнародуют заявление, что они осуществляли публичное предложение ценных бумаг.

Регулятор отмечал, что к АО, которые по новому закону считаются не совершавшими публичное предложение акций, будут применяться требования закона "Об акционерных обществах", регулирующие деятельность ЧАО, и будет введен отказ от фиксирования в наименовании АО его типа.

По мнению НКЦБФР, это позволит ПАО решить проблему невозможности выполнить требования, предъявляемые к публичным компаниям, среди которых включение акций в биржевой реестр, минимальная доля акций в свободном обращении и минимальное количества акционеров, а также назначение независимых директоров в наблюдательные советы.

Регулятор считает, что такая "революция" в корпоративном праве создает предпосылки для появления в стране собственных первичных публичных предложений (IPO) вместе с проводимой пенсионной реформой.

Подписанный закон также отменил норму о функционировании банков исключительно в форме ПАО, однако к ним будут и далее применяться требования по раскрытию информации как к ПАО и повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Помимо того, принятый документ снизил порог раскрытия информации о владельцах голосующих акций с 10% до 5%, отменил обязанность публиковать отчетность в печатных изданиях и уменьшил объем раскрытия информации для ЧАО. По оценкам НКЦБФР, в настоящее время минимальные расходы ПАО на раскрытие информации составляют порядка 21 тыс. грн в год, тогда как после принятия закона они сократятся до 5,6 тыс. грн.

Закон также вводит новый профессиональный вид деятельности на фондовом рынке – агента по раскрытию регулированной информации, через которые ПАО и банки с 1 января 2019 года будут раскрывать регулируемую информацию, тогда как сегодня и на весь 2018 год эти функции консолидированы на базе госучреждения "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" (АРИФРУ).

Согласно нормам закона, отдельно подлежат авторизации следующие виды деятельности: по обнародованию регулируемой информации; по распространению в режиме непрерывного обновления консолидированной информации о финансовых инструментах и/или участниках фондового рынка; по предоставлению отчетности и/или административных данных Нацкомиссии.

Лица, осуществляющие деятельность по раскрытию информации, должны будут иметь согласованные с НКЦБФР внутренние правила и определенные технические средства, обеспечивающие обнародование такой информации в режиме, максимально технически приближенном к реальному времени. Регулируемая информация должна быть бесплатно доступной для любых юридических и физических лиц не позднее 15 минут после ее обнародования.

Помимо обязательного раскрытия регулируемой информации через соответствующего оператора, публичные общества и банки будут обязаны обнародовать такую информацию на веб-сайте и подать в НКЦБФР.

В перечень информации, которая подлежит обязательному раскрытию ПАО и банками входит: регулярная годовая и квартальная информация, особая информация, инсайдерская информация, информация о собственниках существенных пакетов акций, начиная с 5%, прочая информация, в состав которой, в том числе, входит новый вид информации - отчет менеджмента.

ЧАО будут обязаны раскрывать регулярную годовую информацию, особую информацию, инсайдерскую информацию, а также информацию о собственниках существенных пакетов акций, начиная с 5%.

Новые требования по раскрытию информации будут действовать с 1 января 2018 года. В то же время отчеты за 2017 год все эмитенты подают по старым правилам.

Согласно годовому отчету НКЦБФР, в 2016 году количество выпусков акций в обращении на фондовом рынке сократилось с 12,216 тыс. до 11,829 тыс., из них к торгам на бирже было допущено 958, или 8,1%, а в биржевом реестре II уровня находилось лишь 8 (в реестре I уровня – ноль). В связи с ужесточением требований к листингу за два года было делистинговано 330 компаний.