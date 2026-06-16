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АНАЛІТИКА

Ціни на дизель падають уже другий тиждень поспіль

16 червня українські мережі АЗС продовжили коригувати ціни на пальне, найбільш помітно здешевшав дизель. Середня вартість ДП по країні зменшилася на 67 коп./л, до 81,79 грн/л, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

У преміальному сегменті OKKO і WOG опустили ціну дизельного пального на 1 грн/л - до 84,90 грн/л. На стільки ж подешевшав ресурс у мережах UKRNAFTA (80,90 грн/л), SOCAR (84,76 грн/л), BVS та низці регіональних операторів.

Найбільше дизель здешевшав у мережі «Олас» - на 3,90 грн/л, до 78,90 грн/л. Також суттєве зниження зафіксовано у VostokGaz (-2 грн/л, до 78,99 грн/л) та «Автотранс» (-2 грн/л, до 81,98 грн/л).

На бензиновому ринку зміни були менш помітними. Середня ціна бензину А-95 знизилася на 15 коп./л, до 75,07 грн/л, а преміального А-95+ - на 17 коп./л, до 79,10 грн/л.

Найвідчутніше бензин подешевшав у мережах «Олас» (-2,81 грн/л), VostokGaz (-2 грн/л), а також UKRNAFTA та «Дніпронафта» (-1 грн/л).

Таким чином, тенденція до зниження роздрібних цін на пальне, що розпочалася минулого тижня на тлі падіння світових котирувань, зберігається: за місяць вони втратили 25% й опустилися до $905/т.

Роздрібні ціни на пальне в Україні 15-16 червня 2026 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

16.06.26

Зм.

16.06.26

Зм.

16.06.26

Зм.

ОККО

78,90

0,00

81,90

0,00

84,90

-1,00

WOG

78,90

0,00

81,90

0,00

84,90

-1,00

UKRNAFTA

73,90

-1,00

76,90

-1,00

80,90

-1,00

UPG

74,90

0,00

76,90

0,00

79,90

0,00

AMIC

74,25

0,00

77,24

0,00

81,52

-0,21

SOCAR

77,90

0,00

80,76

0,00

84,76

-1,00

БРСМ-Нафта

71,65

-0,07

    

77,42

-0,71

KLO

72,90

0,00

80,70

0,00

81,40

-1,50

BVS

76,90

0,00

79,90

0,00

81,90

-1,00

Parallel

73,93

0,00

77,24

0,00

81,37

-0,96

Chipo

75,07

0,00

    

80,92

-1,02

Авантаж 7

70,95

0,00

    

77,95

-1,00

Ovis

76,90

0,00

79,90

0,00

82,90

0,00

VST

73,90

0,00

    

82,90

-0,67

Marshal

72,99

0,00

75,99

0,00

78,82

0,00

Маркет

74,90

0,00

    

80,90

0,00

ДНІПРОНАФТА

70,99

-1,00

    

80,49

-1,00

Олас

71,99

-2,81

    

78,90

-3,90

VostokGaz

70,99

-2,00

    

78,99

-2,00

U.GO

73,90

-1,00

    

80,90

-1,00

Neftek

77,49

0,00

79,99

0,00

84,99

0,00

Кворум

72,98

0,00

    

79,98

0,00

Mango

73,99

0,00

    

78,99

-1,00

Автотранс

76,98

0,00

82,98

0,00

81,98

-2,00

Рур груп

73,49

0,00

    

82,99

0,00

EURO5

73,99

0,00

    

80,99

-1,00

ZOG

73,00

0,00

    

80,00

0,00

Катрал

75,99

0,00

76,99

0,00

77,99

0,00

SUNOIL

73,45

0,00

    

82,95

0,00

Brent Oil

69,85

0,00

    

79,95

0,00

Grand Petrol

78,99

0,00

81,99

0,00

86,99

-1,00

Green Wave

74,90

0,00

    

79,90

0,00

СВОЇ

73,99

0,00

    

81,99

0,00

RLS

73,90

0,00

76,00

0,00

78,90

0,00

Фактор

71,50

0,00

    

76,00

0,00

Rodnik

71,99

0,00

    

85,90

0,00

Середня ціна в Україні

75,07

-0,15

79,10

-0,17

81,79

-0,67
За матеріалами: EnKorr
 

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