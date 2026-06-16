Ціни на дизель падають уже другий тиждень поспіль

16 червня українські мережі АЗС продовжили коригувати ціни на пальне, найбільш помітно здешевшав дизель. Середня вартість ДП по країні зменшилася на 67 коп./л, до 81,79 грн/л, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

У преміальному сегменті OKKO і WOG опустили ціну дизельного пального на 1 грн/л - до 84,90 грн/л. На стільки ж подешевшав ресурс у мережах UKRNAFTA (80,90 грн/л), SOCAR (84,76 грн/л), BVS та низці регіональних операторів.

Найбільше дизель здешевшав у мережі «Олас» - на 3,90 грн/л, до 78,90 грн/л. Також суттєве зниження зафіксовано у VostokGaz (-2 грн/л, до 78,99 грн/л) та «Автотранс» (-2 грн/л, до 81,98 грн/л).

На бензиновому ринку зміни були менш помітними. Середня ціна бензину А-95 знизилася на 15 коп./л, до 75,07 грн/л, а преміального А-95+ - на 17 коп./л, до 79,10 грн/л.

Найвідчутніше бензин подешевшав у мережах «Олас» (-2,81 грн/л), VostokGaz (-2 грн/л), а також UKRNAFTA та «Дніпронафта» (-1 грн/л).

Таким чином, тенденція до зниження роздрібних цін на пальне, що розпочалася минулого тижня на тлі падіння світових котирувань, зберігається: за місяць вони втратили 25% й опустилися до $905/т.

Роздрібні ціни на пальне в Україні 15-16 червня 2026 р., грн/л