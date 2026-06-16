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Ціни на дизель падають уже другий тиждень поспіль
14:29 16.06.2026 |
16 червня українські мережі АЗС продовжили коригувати ціни на пальне, найбільш помітно здешевшав дизель. Середня вартість ДП по країні зменшилася на 67 коп./л, до 81,79 грн/л, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
У преміальному сегменті OKKO і WOG опустили ціну дизельного пального на 1 грн/л - до 84,90 грн/л. На стільки ж подешевшав ресурс у мережах UKRNAFTA (80,90 грн/л), SOCAR (84,76 грн/л), BVS та низці регіональних операторів.
Найбільше дизель здешевшав у мережі «Олас» - на 3,90 грн/л, до 78,90 грн/л. Також суттєве зниження зафіксовано у VostokGaz (-2 грн/л, до 78,99 грн/л) та «Автотранс» (-2 грн/л, до 81,98 грн/л).
На бензиновому ринку зміни були менш помітними. Середня ціна бензину А-95 знизилася на 15 коп./л, до 75,07 грн/л, а преміального А-95+ - на 17 коп./л, до 79,10 грн/л.
Найвідчутніше бензин подешевшав у мережах «Олас» (-2,81 грн/л), VostokGaz (-2 грн/л), а також UKRNAFTA та «Дніпронафта» (-1 грн/л).
Таким чином, тенденція до зниження роздрібних цін на пальне, що розпочалася минулого тижня на тлі падіння світових котирувань, зберігається: за місяць вони втратили 25% й опустилися до $905/т.
Роздрібні ціни на пальне в Україні 15-16 червня 2026 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
16.06.26
|
Зм.
|
16.06.26
|
Зм.
|
16.06.26
|
Зм.
|
ОККО
|
78,90
|
0,00
|
81,90
|
0,00
|
84,90
|
-1,00
|
WOG
|
78,90
|
0,00
|
81,90
|
0,00
|
84,90
|
-1,00
|
UKRNAFTA
|
73,90
|
-1,00
|
76,90
|
-1,00
|
80,90
|
-1,00
|
UPG
|
74,90
|
0,00
|
76,90
|
0,00
|
79,90
|
0,00
|
AMIC
|
74,25
|
0,00
|
77,24
|
0,00
|
81,52
|
-0,21
|
SOCAR
|
77,90
|
0,00
|
80,76
|
0,00
|
84,76
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
71,65
|
-0,07
|
77,42
|
-0,71
|
KLO
|
72,90
|
0,00
|
80,70
|
0,00
|
81,40
|
-1,50
|
BVS
|
76,90
|
0,00
|
79,90
|
0,00
|
81,90
|
-1,00
|
Parallel
|
73,93
|
0,00
|
77,24
|
0,00
|
81,37
|
-0,96
|
Chipo
|
75,07
|
0,00
|
80,92
|
-1,02
|
Авантаж 7
|
70,95
|
0,00
|
77,95
|
-1,00
|
Ovis
|
76,90
|
0,00
|
79,90
|
0,00
|
82,90
|
0,00
|
VST
|
73,90
|
0,00
|
82,90
|
-0,67
|
Marshal
|
72,99
|
0,00
|
75,99
|
0,00
|
78,82
|
0,00
|
Маркет
|
74,90
|
0,00
|
80,90
|
0,00
|
ДНІПРОНАФТА
|
70,99
|
-1,00
|
80,49
|
-1,00
|
Олас
|
71,99
|
-2,81
|
78,90
|
-3,90
|
VostokGaz
|
70,99
|
-2,00
|
78,99
|
-2,00
|
U.GO
|
73,90
|
-1,00
|
80,90
|
-1,00
|
Neftek
|
77,49
|
0,00
|
79,99
|
0,00
|
84,99
|
0,00
|
Кворум
|
72,98
|
0,00
|
79,98
|
0,00
|
Mango
|
73,99
|
0,00
|
78,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
76,98
|
0,00
|
82,98
|
0,00
|
81,98
|
-2,00
|
Рур груп
|
73,49
|
0,00
|
82,99
|
0,00
|
EURO5
|
73,99
|
0,00
|
80,99
|
-1,00
|
ZOG
|
73,00
|
0,00
|
80,00
|
0,00
|
Катрал
|
75,99
|
0,00
|
76,99
|
0,00
|
77,99
|
0,00
|
SUNOIL
|
73,45
|
0,00
|
82,95
|
0,00
|
Brent Oil
|
69,85
|
0,00
|
79,95
|
0,00
|
Grand Petrol
|
78,99
|
0,00
|
81,99
|
0,00
|
86,99
|
-1,00
|
Green Wave
|
74,90
|
0,00
|
79,90
|
0,00
|
СВОЇ
|
73,99
|
0,00
|
81,99
|
0,00
|
RLS
|
73,90
|
0,00
|
76,00
|
0,00
|
78,90
|
0,00
|
Фактор
|
71,50
|
0,00
|
76,00
|
0,00
|
Rodnik
|
71,99
|
0,00
|
85,90
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
75,07
|
-0,15
|
79,10
|
-0,17
|
81,79
|
-0,67
|
|
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