Нафта посилила падіння: Brent торгується близько $81,1 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження вдень у вівторок, а вартість Brent вперше з 4 березня опустилася нижче позначки $81 за барель на тлі очікувань швидкого завершення конфлікту на Близькому Сході.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 13:55 торгуються по $81,09 за барель, що на $2,08 (2,5%) нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $2,28 (2,82%), до $78,47 за барель.

Під час торгів ціна Brent опускалася до $80,89 за барель, WTI - до $78,27 за барель.

За тиждень вартість еталонних марок нафти впала приблизно на 9%, проте залишається значно вищою за докризові рівні, зазначає The Wall Street Journal.

Тиск на нафтовий ринок чинять повідомлення про те, що Вашингтон і Тегеран досягли домовленостей щодо врегулювання конфлікту. Очікується, що офіційна церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння, який дозволить завершити бойові дії в близькосхідному регіоні та відновити рух суден Ормузькою протокою, відбудеться 19 червня.

Трейдери очікують оприлюднення деталей документа та оцінюють терміни нормалізації поставок нафти з країн Перської затоки.

"Хоча деталі угоди наразі нечіткі, ми очікуємо нормалізації експорту з Перської затоки до кінця липня", - йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs. Банк знизив прогноз середньої ціни на Brent у четвертому кварталі до $85 з $90 за барель.

Експерт IG Тоні Сікамор вважає, що відновлення поставок енергоресурсів до докризових рівнів буде нелегким завданням. "Розмінування, відновлення повного страхового покриття морських перевезень та забезпечення достатньо комфортних умов для того, щоб судна та оператори повернулися до затоки, потребуватимуть часу - так само як і відновлення призупиненого видобутку та пошкодженої регіональної інфраструктури", - пише він.

У Rystad Energy зазначають, що підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном є важливим кроком із деескалації, але не вирішує всіх проблем.

"У обох сторін були очевидні стимули відмовитися від відкритої конфронтації: Вашингтон не міг дозволити собі бензин по $5 напередодні проміжних виборів, а Тегерану було потрібно послаблення санкцій, - пишуть аналітики Rystad. - У результаті було досягнуто угоди, яка вирішує ці конкретні завдання, відкладаючи врегулювання найскладніших питань - щодо ядерної програми Ірану та довгострокового статусу Ормузької протоки - на 60-денний період переговорів, який буде аж ніяк не простим".

