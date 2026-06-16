Прогноз USDA: Україна збиратиме більше пшениці, ніж очікували

Міністерство сільського господарства США (USDA) в оновленому прогнозі балансу основних сільгоспультур на 2026/2027 маркетинговий рік збільшило прогноз щодо обсягу виробництва української пшениці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зокрема, згідно з прогнозом, у 2026/2027 МР показники України щодо обсягів виробництва пшениці зростуть на 0,5 млн т - до 23,5 млн т, а щодо експорту - на 1 млн т до 14 млн т.

Водночас оцінку кінцевих запасів зменшено на 2,0 млн т - до 2,5 млн т.

Зауважується, що основною причиною перегляду є кращі очікування щодо врожаю на тлі сприятливіших погодних умов у весняний період та активнішого експортного потенціалу на початку нового сезону.

Водночас прогноз щодо кукурудзи для України залишився незмінним. Виробництво залишиться на показнику у 30 млн т, експорт - 23 млн т, а кінцеві запаси - 2,56 млн т.

Щодо світового ринку пшениці, то аналітики прогнозують на 2026/2027 МР збільшення виробництва, торгівлі та кінцевих запасів.

Очікується, що світове виробництво пшениці зросте на 1 млн т - до 820,1 млн т. Основними факторами перегляду стали вищі очікування врожаю в окремих країнах Чорноморського регіону та Туреччині, що частково компенсується нижчими прогнозами для виробників Південної півкулі та Азії.

Також на 0,3 млн т зросте світова торгівля пшеницею - до 212,0 млн т, зокрема через підвищення прогнозу експорту з України, тоді як нижчі очікування щодо експорту з Австралії частково стримали загальне зростання світової торгівлі.

Світові кінцеві запаси пшениці у 2026/2027 МР підвищено на 0,4 млн т - до 275,4 млн т.

По кукурудзі прогнозується збільшення виробництва, експорту та кінцевих запасів на світовому ринку.

Зокрема, світове виробництво кукурудзи збільшено на 5,0 млн т - до 1 300,4 млн т за зростання очікуваного виробництва за межами США, зокрема через збільшення площ під кукурудзою в Індії.

Також на 0,7 підвищено прогноз світового експорту кукурудзи - до 207,6 млн т. Основні зміни пов'язані з більшими очікуваннями експорту з Індії та Південної Африки. Водночас прогноз імпорту підвищено для Мексики, Єгипту та Філіппін.

Світові кінцеві запаси кукурудзи збільшено на 3,7 млн т - до 281,2 млн т, що пов'язане зі зростанням очікуваних залишків в Індії, Аргентині та Південній Африці, що частково компенсується зниженням запасів у Бразилії.