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АНАЛІТИКА

Конкурс на будівництво електростанцій розширено — загальна потужність 1,5 ГВт

Кабінет міністрів розширив конкурс на створення нової генерації в найбільш енергодефіцитних регіонах до 1505 МВт (було 1322 МВт), додавши ще один регіональний лот на 183 МВт для Дніпропетровської області, повідомило в вівторок Міністерство енергетики.


Чому це важливо. Додатковий проєкт повинен підвищити надійність електропостачання Дніпровського енерговузла, який забезпечує електроенергією Дніпропетровську та Запорізьку області. Через постійні ворожі обстріли та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, він має значний дефіцит генерувальних потужностей.


Загальна картина. За оновленими умовами, у межах конкурсу планується збудувати нові електростанції у Київській і Черкаській областях (250 МВт), Сумській, Харківській й Полтавській областях (872 МВт), Дніпропетровській (283 МВт) і Одеській областях (100 МВт).

Конкурсну комісію очолив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, який повинен затвердити її персональний склад.

Для учасників конкурсу передбачений стимулювальний механізм: плата за послугу із забезпечення розвитку генерувальних потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт-год протягом п'яти років після введення об'єкта в експлуатацію.

Підтримка надаватиметься за механізмом ринкової премії у випадках, якщо ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт-год.

Міненерго розраховує, що весь запланований обсяг потужностей введуть в експлуатацію до кінця 2027 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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