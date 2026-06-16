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Артур Еш
Для агротехніки продовжили перехід на нові вимоги сертифікації
13:58 16.06.2026 |
Кабінет міністрів продовжив перехідний період для впровадження нових процедур сертифікації сільськогосподарської та лісогосподарської техніки до 31 грудня 2027 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Відповідне рішення дозволить виробникам і надалі підтверджувати відповідність техніки за чинними процедурами, що дасть змогу уникнути ризиків зупинки постачання техніки для аграрного сектору та лісового господарства.
Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук, йдеться не про послаблення вимог, а про керований перехід до нової системи затвердження типу транспортних засобів.
«Уряд продовжив перехідний період, щоб виробники не опинилися в ситуації, коли діючі процедури вже не застосовуються, а нова система ще не може працювати повністю. Це дозволить зберегти безперервне постачання техніки для аграріїв і лісового господарства та підготувати повний перехід на нові правила з 1 січня 2028 року», - зауважив Петрук.
Постанова вносить зміни до урядового рішення від 12 січня 2024 року №28, яким затверджено новий Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Зокрема, документ передбачає продовження строку застосування чинних процедур до кінця 2027 року, а також надає виробникам право вибору між новим технічним регламентом та попередніми нормативами, затвердженими у 2011 році.
Водночас повний перехід на нові правила заплановано з 1 січня 2028 року.
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