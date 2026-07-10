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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російські дрони масовано атакують енергетику України: до 25 одночасно, уражень стало на 36% більше — Укренерго

Росія зараз атакує об'єкти енергетики 20-25 дронами одночасно, кількість уражень цьогоріч зросла на 36%, як порівняти із першим півріччям минулого року.

Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко на форумі "Децентралізована генерація в Україні 2.0", повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку зараз. При цьому ворог проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики.

"Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч - на 36% порівняно із першим півріччям минулого року", - сказав Зайченко.

Він додав, що на сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація.

Через вимушені відключення електроенергії, обумовлені російськими атаками, НЕК "Укренерго" недоотримало 4 млрд грн доходу.

"У січні-квітні цього року вимушені обмеження електропостачання зменшили фактичне споживання електроенергії приблизно на 6,5 млрд кВт-год. Це приблизно 1135 діб середнього споживання такого міста, як Київ. Таке скорочення знижує доходи Укренерго", - сказав Зайченко.

Він наголосив, що недоотримання доходу є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. За підрахунками Укренерго, обсяг неоотриманого доходу із початку 2026 року склав 4 млрд грн.

Крім того, перед енергосистемою стоять такі виклики як зростання споживання електрики в окремих областях, потреба інтегрувати відновлювальні джерела енергії та потреба забезпечити стабільність роботи в умовах російських атак. Зайченко підкреслив, що саме тому розвиток нової генерації для України є питанням не лише економічним, але й питанням енергетичної безпеки.

Очільник Укренерго також розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні цього року через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6,1 млн точок обліку, у лютому - 6,5 млн, у березні - 3,8 млн.

"Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою", - зауважив Зайченко.

За його словами, найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів зафіксовано 8 лютого - понад 12 млн.
 

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