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АНАЛІТИКА

В Україні запроваджують довгострокові торги електроенергією через аукціони

13 липня в Україні вперше проведуть аукціон із продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми контрактами.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає ExPro.

За словами Геруса, старт проведення довгострокових аукціонів став можливим після того, як Кабінет Міністрів ухвалив остаточні зміни до постанови №499, яка передбачає продаж електроенергії за контрактами тривалістю квартал, пів року та рік.


Строки проведення

Перший аукціон, який відбудеться 13 липня, охоплюватиме постачання електроенергії у серпні-вересні 2026 року.

Наступні аукціони заплановані на такі дати:

  • 20 липня - для контрактів із постачанням у серпні‒грудні 2026 року;
  • 27 липня - для річних контрактів із постачанням у період із серпня 2026 року до червня 2027 року.

    • Першими продавцями електроенергії на довгострокових аукціонах стануть АТ "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".


    Особливості аукціонів

    Електроенергію реалізовуватимуть лотами по 5 МВт. На думку Геруса, такий підхід посилить конкуренцію, оскільки великі лоти можуть звужувати коло потенційних покупців і негативно впливати на рівень цін.

    Для забезпечення виконання договорів використовуватимуться гарантійні депозити та банківські гарантії.

    Тривалість кожного аукціону становитиме три дні. Упродовж першого дня можна буде продати не більше половини виставленого обсягу, а до завершення торгів має бути реалізований увесь запропонований ресурс.

    У перспективі систему планують розширити до контрактів строком на 5-7 років, що має полегшити залучення банківського фінансування та стимулювати інвестиції у створення нових генеруючих потужностей. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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