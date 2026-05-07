Україна збільшує технічні можливості для імпорту газу з Польщі — Міненерго

Оператор газотранспортної системи України отримав погодження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею.

Це рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Євросоюзу та сприяє глибшій інтеграції України до європейського енергоринку, повідомляє Міністерство енергетики.

Спільний аукціон

6 липня 2026 року на аукціонній платформі GSA (Gas System Auctions Platform) відбудеться спільний аукціон зі збільшеною потужністю.

Проєкт передбачає аукціонний розподіл двох рівнів збільшеної потужності, визначених в рамках оцінки ринкового попиту:

рівень 1 ‒ 6,98 млн м. куб/добу у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;

рівень 2 ‒ 10,20 млн м. куб/добу у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.

Стратегічне значення проєкту

Подальша реалізація проєкту залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження попиту ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази ‒ розвитку відповідної інфраструктури.

Проєкт отримав синхронне погодження від польського регулятора URE. Це важливий сигнал підтримки з боку європейських партнерів.

Що дає проєкт для збільшення потужностей на польському напрямку:

розширює доступ України до газу з європейського ринку;

зменшує залежність від ризикових маршрутів постачання;

підвищує гнучкість та надійність енергосистеми в умовах війни.