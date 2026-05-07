07.05.26
14:12
Україна збільшує технічні можливості для імпорту газу з Польщі — Міненерго
13:32 07.05.2026 |
Оператор газотранспортної системи України отримав погодження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею.
Це рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Євросоюзу та сприяє глибшій інтеграції України до європейського енергоринку, повідомляє Міністерство енергетики.
Спільний аукціон
6 липня 2026 року на аукціонній платформі GSA (Gas System Auctions Platform) відбудеться спільний аукціон зі збільшеною потужністю.
Проєкт передбачає аукціонний розподіл двох рівнів збільшеної потужності, визначених в рамках оцінки ринкового попиту:
Стратегічне значення проєкту
Подальша реалізація проєкту залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження попиту ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази ‒ розвитку відповідної інфраструктури.
Проєкт отримав синхронне погодження від польського регулятора URE. Це важливий сигнал підтримки з боку європейських партнерів.
Що дає проєкт для збільшення потужностей на польському напрямку:
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
