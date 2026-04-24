Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна готує будівництво 1,3 ГВт генерації для проблемних енергорегіонів
14:52 24.04.2026 |
Кабінет міністрів збирається стимулювати будівництво нових електростанцій в енергодефіцитних регіонах, повідомив у п'ятницю перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.
На початку квітня уряд оновив правила конкурсу на будівництво нової генерації та правила аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік. Наступним кроком стане оголошення конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації та "зелених" аукціонів на 330 МВт: 250 МВт для вітру, 33 МВт для сонця і 47 МВт для інших видів ВДЕ.
"[Ми] зацікавлені у залученні сильних гравців та реалізації конкретних проєктів там, де є найбільша потреба. Згідно з рішенням уряду, 1322 МВт нових потужностей виставимо на конкурс для східних, центральних і південних областей", - сказав Шмигаль.
Він розраховує, що нові граничні ціни на ринку електроенергії, які почнуть діяти 1 травня, зроблять роботу газової генерації більш рентабельною.
"Паралельно налагоджуємо системну співпрацю бізнесу з Нафтогазом. Йдеться про ринкові умови постачання газу, можливість фіксації цін на різні періоди та інструменти хеджування ризиків. Це дозволить підприємствам краще контролювати витрати і зменшити залежність від цінових коливань", - сказав Шмигаль.
Розглядається також можливість запровадження послуги додаткової потужності, коли держава платитиме не лише за вироблену електроенергію, а й за готовність станції виробляти електроенергію у потрібний момент.
ТОП-НОВИНИ
