Україна готує будівництво 1,3 ГВт генерації для проблемних енергорегіонів

Кабінет міністрів збирається стимулювати будівництво нових електростанцій в енергодефіцитних регіонах, повідомив у п'ятницю перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

На початку квітня уряд оновив правила конкурсу на будівництво нової генерації та правила аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік. Наступним кроком стане оголошення конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації та "зелених" аукціонів на 330 МВт: 250 МВт для вітру, 33 МВт для сонця і 47 МВт для інших видів ВДЕ.

"[Ми] зацікавлені у залученні сильних гравців та реалізації конкретних проєктів там, де є найбільша потреба. Згідно з рішенням уряду, 1322 МВт нових потужностей виставимо на конкурс для східних, центральних і південних областей", - сказав Шмигаль.

Він розраховує, що нові граничні ціни на ринку електроенергії, які почнуть діяти 1 травня, зроблять роботу газової генерації більш рентабельною.

"Паралельно налагоджуємо системну співпрацю бізнесу з Нафтогазом. Йдеться про ринкові умови постачання газу, можливість фіксації цін на різні періоди та інструменти хеджування ризиків. Це дозволить підприємствам краще контролювати витрати і зменшити залежність від цінових коливань", - сказав Шмигаль.

Розглядається також можливість запровадження послуги додаткової потужності, коли держава платитиме не лише за вироблену електроенергію, а й за готовність станції виробляти електроенергію у потрібний момент.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

