Україна отримає нову СЕС на 106 МВт: проєкт реалізують за участі ЄБРР

Агрохолдинг Kernel бізнесмена Андрія Веревського залучив $45 млн Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для реалізації проєкту у сфері відновлюваної енергетики. Рішення було затверджене Радою директорів банку і підписане у рамках бізнес-саміту Україна-ЄС в Брюсселі, повідомила пресслужба Kernel.

Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у $86 млн. Окрім ЄБРР компанія веде переговори з іншими міжнародними кредиторами. Решту інвестицій профінансує сам Kernel.

Часткове покриття ризиків забезпечує Європейський Союз у межах інвестиційного механізму Ukraine Investment Framework.

Проєкт передбачає будівництво на півдні України сонячної електростанції потужністю 106 МВт, а також встановлення систем накопичення енергії. Очікується, що об'єкт щороку вироблятиме близько 141 ГВт-год електроенергії та дозволить скоротити викиди CO₂ на 82 500 тонн.

Після будівництва лінії електропередачі станція буде інтегрована до об'єднаної енергосистеми України та постачатиме електроенергію на внутрішній ринок.

Розвиток відновлюваної енергетики є одним із ключових інвестиційних пріоритетів Kernel.

"Сьогодні Україна гостро відчуває дефіцит генерації, оскільки великі об'єкти залишаються вразливими до атак. Наша відповідь на ці виклики - розвиток розподіленої генерації, зокрема сонячної та вітрової, а також впровадження систем накопичення енергії", - зазначив СЕО Kernel Євген Осипов.

Стратегія Kernel передбачає створення портфеля "зелених" проєктів загальною потужністю до 600 МВт із загальним обсягом інвестицій близько $400 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

