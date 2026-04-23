Біометанова стратегія: Україна планує виробляти 1 млрд куб. м за чотири роки

Кабінет міністрів затвердив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, повідомило Міністерство енергетики.

Біометан - це очищений відновлюваний біогаз, який виробляють з відходів рослинництва або тваринництва та птахівництва. Хімічний склад біометану майже такий самий, як і природного газу з родовищ. Префікс "біо" вказує лише на походження метану - що він вироблений шляхом утилізації вуглецевих викидів.

Програма Кабміну передбачає, що вже у найближчі роки Україна кратно збільшить його виробництво - зі 111 млн кубометрів у 2025-му до 1 млрд кубометрів у 2030. Надалі його планують збільшити до 2,1 млрд кубометрів, а у довгостроковій перспективі (до 2050 року) потенціал виробництва може зрости до 5 млрд кубів.

Для порівняння: видобуток природного газу в Україні у 2025 році впав до багаторічного мінімуму 17 млрд куб. м.

У проєкті програми вказано, що виробництво базуватиметься на використанні відходів аграрного сектору: соломи, стебел кукурудзи, гною великої рогатої худоби та свиней, курячого посліду.

Побічним продуктом виробництва є дигестат, який планується використовувати як органічне добриво для підвищення родючості ґрунтів.

Також передбачено розвиток виробництва зрідженого біометану (біо-LNG) для використання на водному, залізничному та автомобільному транспорті.

Україна планує використовувати свою розгалужену газотранспортну систему для постачання біометану до країн Євросоюзу.

6 лютого 2025 року Україна здійснила перший експорт біометану власного виробництва до Європейського Союзу газопровідним транспортом, і за перший рік приватні українські компанії експортували до ЄС понад 11,2 млн кубометрів газоподібного біометану власного виробництва.

У 2026 році Україна планує отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювати укладення договору з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження для біометану, затвердити правила визначення якості природного газу.