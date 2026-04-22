В Україні стартувала безкоштовна програма навчання для жінок у «зеленій» енергетиці

В Україні стартував набір на Power Women 2026 ‒ безоплатну навчальну програму для жінок, які прагнуть увійти у сферу відновлювальної енергетики та отримати нові кар'єрні можливості в одному з ключових секторів для відновлення та стійкості країни.

Програму Power Women запустили у 2025 році за участі Мінекономіки та партнерів Scatec, FMO, IFC, Swedfund та EdEra як ініціативу для розширення участі жінок в енергетичній галузі. У 2026 році до проєкту також долучилася енергетична компанія Elementum Energy.

У 2026 році програма стала ширшою ‒ до неї додали новий модуль з business development у відновлювальній енергетиці. Учасниці зможуть вивчати не лише роботу сонячних електростанцій, а й бізнес-логіку енергетичних проєктів, аналітику, безпеку праці, ролі в команді, операційні процеси, закупівлі та внутрішню взаємодію.

Минулого року понад 100 жінок подали заявки, 20 взяли участь у програмі, і 100% випускниць рекомендують її іншим.

Навчання в межах Power Women є безоплатним і включає:

онлайн-курс;

практичні завдання;

Q&A-сесії з експертами;

сесії з лідерства;

кар'єрне консультування;

виїзд на сонячну електростанцію.

За даними EdEra, курс триває близько двох місяців і охоплює 60 годин навчання. Витрати на проїзд і проживання для офлайн-частини покривають організатори.

Заявки на участь у програмі приймаються до 8 травня 2026 року, а старт навчання запланований на 24 липня 2026 року.