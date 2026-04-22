Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стартувала безкоштовна програма навчання для жінок у «зеленій» енергетиці

В Україні стартував набір на Power Women 2026 ‒ безоплатну навчальну програму для жінок, які прагнуть увійти у сферу відновлювальної енергетики та отримати нові кар'єрні можливості в одному з ключових секторів для відновлення та стійкості країни.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програму Power Women запустили у 2025 році за участі Мінекономіки та партнерів Scatec, FMO, IFC, Swedfund та EdEra як ініціативу для розширення участі жінок в енергетичній галузі. У 2026 році до проєкту також долучилася енергетична компанія Elementum Energy.

У 2026 році програма стала ширшою ‒ до неї додали новий модуль з business development у відновлювальній енергетиці. Учасниці зможуть вивчати не лише роботу сонячних електростанцій, а й бізнес-логіку енергетичних проєктів, аналітику, безпеку праці, ролі в команді, операційні процеси, закупівлі та внутрішню взаємодію.

Минулого року понад 100 жінок подали заявки, 20 взяли участь у програмі, і 100% випускниць рекомендують її іншим.

Навчання в межах Power Women є безоплатним і включає:

  • онлайн-курс;
  • практичні завдання;
  • Q&A-сесії з експертами;
  • сесії з лідерства;
  • кар'єрне консультування;
  • виїзд на сонячну електростанцію.

    • За даними EdEra, курс триває близько двох місяців і охоплює 60 годин навчання. Витрати на проїзд і проживання для офлайн-частини покривають організатори.

    Заявки на участь у програмі приймаються до 8 травня 2026 року, а старт навчання запланований на 24 липня 2026 року.

    "Power Women орієнтована на жінок, які хочуть спробувати себе в новій сфері, змінити професію або краще зрозуміти, як працює сучасна енергетика. Програма не вимагає попередньої технічної освіти: ключовими умовами участі є мотивація, готовність навчатися і зацікавленість у роботі в новому секторі", ‒ зазначили у Мінекономіки. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,1160
    		  0,0156
    		 0,04
    EUR
    		 1
    		 51,9113
    		  0,0184
    		 0,04

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
    EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
    EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес