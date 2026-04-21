Зеленський затвердив закон щодо синхронізації енергоринку України з європейським

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, що цейзакон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Він створює правові засади для об'єднання ринків (market coupling) "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день.

Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності.

Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії (агрегація) та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію.