Газ у Європі дорожчає через блокування Ормузької протоки

Ціни на європейський природний газ зросли після того, як Іран знову закрив Ормузьку протоку невдовзі після її повторного відкриття.

Це знову порушило постачання енергоресурсів з Перської затоки, повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на еталонний індекс TTF піднялися на 11% ‒ до 43 євро ($50,56) за мегават-годину, а станом на 00:35 за сингапурським часом торгувалися з приростом 6,2%. Це частково компенсувало попереднє падіння 17 квітня після заяви Тегерана про відновлення комерційного судноплавства через водний шлях.

Аналітики прогнозують, що Європі буде складно поповнити газові запаси без додаткових обсягів СПГ. Водночас їй доведеться конкурувати з країніми Азією, яка також потребує заміщення втрачених постачань з Катару.

"Можуть статися дві речі: розрив між TTF і JKM може звузитися або руйнування європейського попиту ще більше посилиться", ‒ зазначив віцепрезидент з дослідження газових ринків і СПГ у Rystad Energy Масанорі Одака у кулуарах брифінгу щодо ринку 20 квітня, маючи на увазі різницю між ціновими орієнтирами Європи та Азії.

Нагадаємо, 17 квітня ф'ючерси Front Month (контракт на травень) на природний газ на нідерландському хабі TTF опустилися нижче 40 євро за МВт-год уперше більш ніж за місяць.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

