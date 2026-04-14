Посилення енергостійкості: ПРООН відбирає компанії для проєктів когенерації
14:52 14.04.2026 |
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) запрошує пройти попередню кваліфікацію компанії, що надають послуги із встановлення енергетичного обладнання.
Як зазначається на сайті ПРООН, мета цієї попередньої кваліфікації - сформувати перелік компаній, які будуть запрошені до участі в тендерах на виконання робіт і надання послуг, пов'язаних із встановленням та введенням в експлуатацію газових генераційних/когенераційних установок.
Компанії будуть розподілені за чотирма групами на основі їх технічної та фінансової спроможності за умови, що вони відповідають вимогам щодо прийнятності та кваліфікації, а саме роботи та послуги до $2 млн, до $5 млн, до $10 млн та до $20 млн. Список буде дійсним протягом трьох років та оновлюватиметься за потреби.
Кінцевий термін подання заявок - 1 травня 2026 року
