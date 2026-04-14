Посилення енергостійкості: ПРООН відбирає компанії для проєктів когенерації

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) запрошує пройти попередню кваліфікацію компанії, що надають послуги із встановлення енергетичного обладнання.

Як зазначається на сайті ПРООН, мета цієї попередньої кваліфікації - сформувати перелік компаній, які будуть запрошені до участі в тендерах на виконання робіт і надання послуг, пов'язаних із встановленням та введенням в експлуатацію газових генераційних/когенераційних установок.

Компанії будуть розподілені за чотирма групами на основі їх технічної та фінансової спроможності за умови, що вони відповідають вимогам щодо прийнятності та кваліфікації, а саме роботи та послуги до $2 млн, до $5 млн, до $10 млн та до $20 млн. Список буде дійсним протягом трьох років та оновлюватиметься за потреби.

Кінцевий термін подання заявок - 1 травня 2026 року