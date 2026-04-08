Прайс-кепи на ринку е/е залишаються на чинному рівні — НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про граничнні
ціни на ринку електроенергії, залишивши їх та чинному рівні, передає Енергореформа.
Відповідне рішення приняте на засіданні регулятора 7 квітня, що транслювалося онлайн.
"Це виключно схвалення проєкту постанови,
що передбачає процедуру обговорення та отримання пропозицій. З метою
оперативного реагування на події в країні та можливі наслідки обстрілів
ми ініціювали перегляд прайс-кепів, щоб оперативно у разі необхідності
прийняти необхідне рішення", - прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко.
Він закликав всіх зацікавлених учасників ринку надавати
пропозиції й брати участь в обговоренні проєкту постанови, яке, за його
словами, планується в кінці квітня.
При цьому Власенко звернув увагу, що комісія не приймала жодних рішень щодо перегляду прайскепів з 1 квітня,
а сплив термін постанови, прийнятої 16 січня 2026 року, яка
встановлювала їх на ринку "на добу наперед" (РДН) та на
внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом
всієї доби, на балансуючому ринку (БР) - 16 тис. грн/МВ*год.
На його думку, дефіцит е/е не пов'язаний з прайс-кепами, а викликаний низкою інших факторів.
Серед них він назвав відміну урядом з 1 квітня пільгової ціни на газ для виробників е/е, внаслідок чого вони припинили генерацію, а також відміну рішення про закупівлю імпортованої е/е суб'єктами господарювання для уникнення відключень.
Крім того, як зазначив Власенко, була переглянута ремонтна кампанія, через що певне обладнання, яке мало працювати в квітні, вийшло в ремонт.
Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП на позачерговому засіданні 16
січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року
максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед"
(РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год
протягом всієї доби, на балансуючому ринку (БР) - 16 тис. грн/МВ*год.
З
1 квітня 2026 року ринок повернувся до встановлених з 31 липня 2025
року прайскепів: на РДН і ВДР вони становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00
до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 -
6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 15 тис. грн/МВт*год.
Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.
Максимальні прайс-кепи на БР
становлять з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з
23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 16 тис.
грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.
Глава Міністерства енергетики Денис Шмигаль у п'ятницю, 3 липня, зустрічався з представниками когенераційного бізнесу, які зазначали, що рівень прайс-кепів не покриває реальну собівартість виробництва для газової генерації та не дозволяють окупити інвестиції, а отже стримує запуск нових проєктів і розвиток уже існуючих.