Прайс-кепи на ринку е/е залишаються на чинному рівні — НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про граничнні ціни на ринку електроенергії, залишивши їх та чинному рівні, передає Енергореформа.

Відповідне рішення приняте на засіданні регулятора 7 квітня, що транслювалося онлайн.

"Це виключно схвалення проєкту постанови, що передбачає процедуру обговорення та отримання пропозицій. З метою оперативного реагування на події в країні та можливі наслідки обстрілів ми ініціювали перегляд прайс-кепів, щоб оперативно у разі необхідності прийняти необхідне рішення", - прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Він закликав всіх зацікавлених учасників ринку надавати пропозиції й брати участь в обговоренні проєкту постанови, яке, за його словами, планується в кінці квітня.

При цьому Власенко звернув увагу, що комісія не приймала жодних рішень щодо перегляду прайскепів з 1 квітня, а сплив термін постанови, прийнятої 16 січня 2026 року, яка встановлювала їх на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку (БР) - 16 тис. грн/МВ*год.

На його думку, дефіцит е/е не пов'язаний з прайс-кепами, а викликаний низкою інших факторів.



Серед них він назвав відміну урядом з 1 квітня пільгової ціни на газ для виробників е/е, внаслідок чого вони припинили генерацію, а також відміну рішення про закупівлю імпортованої е/е суб'єктами господарювання для уникнення відключень.



Крім того, як зазначив Власенко, була переглянута ремонтна кампанія, через що певне обладнання, яке мало працювати в квітні, вийшло в ремонт.

Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП на позачерговому засіданні 16 січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку (БР) - 16 тис. грн/МВ*год.



З 1 квітня 2026 року ринок повернувся до встановлених з 31 липня 2025 року прайскепів: на РДН і ВДР вони становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.

Глава Міністерства енергетики Денис Шмигаль у п'ятницю, 3 липня, зустрічався з представниками когенераційного бізнесу, які зазначали, що рівень прайс-кепів не покриває реальну собівартість виробництва для газової генерації та не дозволяють окупити інвестиції, а отже стримує запуск нових проєктів і розвиток уже існуючих.