Фонд підтримки енергетики отримав €3,2 млн у березні

У березні 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 3,2 млн євро, загальна сума внесків складає 1,854 млрд євро.





Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Телеграмі.

"У березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Ісландії та Словенії. Загальний обсяг надходжень становить 3,2 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулий місяць партнери анонсували нові внески:57,9 млн євро від Великобританії, 10 млн євро від Італії та 155 тис. євро від провінції Альберта (Канада). Очікується також надходження 12,5 млн євро від Канади, 10 млн євро від Єврокомісії, 5,4 млн євро від Данії, 4,8 млн євро від Німеччини та 1,5 млн євро від Хорватії.

Через механізм Фонду у березні підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 41,7 млн євро. Йдеться про обладнання для модернізації підстанцій, генерації та газової інфраструктури, зокрема трубопровідну арматуру, високовольтне електротехнічне обладнання, кабельну продукцію, акумуляторні батареї, а також матеріали для відновлювальних робіт і засоби захисту персоналу.

За раніше підписаними контрактами будо доставлене обладнання на майже 11,5 млн євро: діагностичні комплекси та трансформаторні матеріали для забезпечення стабільної роботи об'єктів генерації та моніторингу енергетичного обладнання.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,854 млрд євро від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.