06.04.26
15:26
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Фонд підтримки енергетики отримав €3,2 млн у березні
14:02 06.04.2026 |
У березні 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 3,2 млн євро, загальна сума внесків складає 1,854 млрд євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Телеграмі.
"У березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Ісландії та Словенії. Загальний обсяг надходжень становить 3,2 млн євро", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за минулий місяць партнери анонсували нові внески:57,9 млн євро від Великобританії, 10 млн євро від Італії та 155 тис. євро від провінції Альберта (Канада). Очікується також надходження 12,5 млн євро від Канади, 10 млн євро від Єврокомісії, 5,4 млн євро від Данії, 4,8 млн євро від Німеччини та 1,5 млн євро від Хорватії.
Через механізм Фонду у березні підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 41,7 млн євро. Йдеться про обладнання для модернізації підстанцій, генерації та газової інфраструктури, зокрема трубопровідну арматуру, високовольтне електротехнічне обладнання, кабельну продукцію, акумуляторні батареї, а також матеріали для відновлювальних робіт і засоби захисту персоналу.
За раніше підписаними контрактами будо доставлене обладнання на майже 11,5 млн євро: діагностичні комплекси та трансформаторні матеріали для забезпечення стабільної роботи об'єктів генерації та моніторингу енергетичного обладнання.
Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,854 млрд євро від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Фонд підтримки енергетики отримав €3,2 млн у березні
|В АРМА проходять чотири паралельні аудити: домінують міжнародні перевірки
|Державна підтримка аквакультури стала всеукраїнською: компенсації витрат поширено на всі регіони
|Новобудови демонструють коливання цін, вторинне житло зростає — тенденції ринку
|Газовидобуток в Україні впав нижче 17 млрд куб. м — мінімум за багато років
|Кешбек на пальне охопив 1,3 млн українців, повідомила Свириденко
|Сто безпілотних таксі зупинилися на дорозі, спричинивши транспортний колапс
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Бронювання потужностей TSMC до 2028 року створює вікно можливостей для Samsung
|У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн
|Samsung Foundry представила стратегію розвитку кремнієвої фотоніки до 2028 року
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant