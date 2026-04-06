Газовидобуток в Україні впав нижче 17 млрд куб. м — мінімум за багато років

Міністерство енергетики офіційно підтвердило, що видобуток газу в Україні у 2025 році впав до багаторічного мінімуму - трохи нижче ніж 17 млрд кубометрів.

"У 2025 році український газовидобуток становив 16,97 млрд кубометрів", - повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це на 2,4 млрд кубометрів більше, ніж прогнозувалося, а приватні компанії збільшили видобуток на 14%.

Але у 2024-му валовий видобуток газу перевищував 19 млрд кубометрів, так що по сектору загальне падіння становило більше ніж на 10%

Причинами різкого падіння видобутку насамперед стали російські обстріли. У квітні 2025-го Шмигаль розповідав, що протягом зими російські масовані атаки на українську газовидобувну інфраструктуру завдали втрат обсягом майже 50% від усього видобутку. У жовтні 2025-го після повторних масованих обстрілів газовидобуток обвалився на 60%.

Рекорд видобування газу в Україні, зафіксований 1975 року, становив 68,7 млрд куб. м.

У 2025 році на тлі падіння видобутку Україна імпортувала майже 6,5 млрд кубометрів природного газу - це рекорд за останні п'ять років.



