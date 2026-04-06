Газовидобуток в Україні впав нижче 17 млрд куб. м — мінімум за багато років
10:12 06.04.2026 |
Міністерство енергетики офіційно підтвердило, що видобуток газу в Україні у 2025 році впав до багаторічного мінімуму - трохи нижче ніж 17 млрд кубометрів.
"У 2025 році український газовидобуток становив 16,97 млрд кубометрів", - повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, це на 2,4 млрд кубометрів більше, ніж прогнозувалося, а приватні компанії збільшили видобуток на 14%.
Але у 2024-му валовий видобуток газу перевищував 19 млрд кубометрів, так що по сектору загальне падіння становило більше ніж на 10%
Причинами різкого падіння видобутку насамперед стали російські обстріли. У квітні 2025-го Шмигаль розповідав, що протягом зими російські масовані атаки на українську газовидобувну інфраструктуру завдали втрат обсягом майже 50% від усього видобутку. У жовтні 2025-го після повторних масованих обстрілів газовидобуток обвалився на 60%.
Рекорд видобування газу в Україні, зафіксований 1975 року, становив 68,7 млрд куб. м.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Фонд підтримки енергетики отримав €3,2 млн у березні
|В АРМА проходять чотири паралельні аудити: домінують міжнародні перевірки
|Державна підтримка аквакультури стала всеукраїнською: компенсації витрат поширено на всі регіони
|Новобудови демонструють коливання цін, вторинне житло зростає — тенденції ринку
|Газовидобуток в Україні впав нижче 17 млрд куб. м — мінімум за багато років
|Кешбек на пальне охопив 1,3 млн українців, повідомила Свириденко
|Сто безпілотних таксі зупинилися на дорозі, спричинивши транспортний колапс
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Бронювання потужностей TSMC до 2028 року створює вікно можливостей для Samsung
|У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн
|Samsung Foundry представила стратегію розвитку кремнієвої фотоніки до 2028 року
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant