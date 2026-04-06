Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Газовидобуток в Україні впав нижче 17 млрд куб. м — мінімум за багато років

Міністерство енергетики офіційно підтвердило, що видобуток газу в Україні у 2025 році впав до багаторічного мінімуму - трохи нижче ніж 17 млрд кубометрів.

"У 2025 році український газовидобуток становив 16,97 млрд кубометрів", - повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це на 2,4 млрд кубометрів більше, ніж прогнозувалося, а приватні компанії збільшили видобуток на 14%.

Але у 2024-му валовий видобуток газу перевищував 19 млрд кубометрів, так що по сектору загальне падіння становило більше ніж на 10%

Причинами різкого падіння видобутку насамперед стали російські обстріли. У квітні 2025-го Шмигаль розповідав, що протягом зими російські масовані атаки на українську газовидобувну інфраструктуру завдали втрат обсягом майже 50% від усього видобутку. У жовтні 2025-го після повторних масованих обстрілів газовидобуток обвалився на 60%.

Рекорд видобування газу в Україні, зафіксований 1975 року, становив 68,7 млрд куб. м.

  • У 2025 році на тлі падіння видобутку Україна імпортувала майже 6,5 млрд кубометрів природного газу - це рекорд за останні п'ять років.


    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,6549
    		  0,1595
    		 0,36
    EUR
    		 1
    		 50,3123
    		  0,1444
    		 0,29

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
    EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5700  0,08 0,18 43,6000  0,06 0,14
    EUR 50,3799  0,21 0,41 50,3972  0,17 0,35

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес