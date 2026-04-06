Кабмін переглядає умови конкурсу на понад 1 ГВт нових генпотужностей і правила аукціонів ВДЕ на 2026 рік — Шмигаль





Кабінет міністрів України за ініціативи Міністерства енергетики оновлює правила конкурсу на будівництво нової генерації та правила аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік, передає Енергореформа.



Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"У логіці нашої моделі "енергетичних сот" ці два рішення працюють разом. Одне допомагає системі отримати нову генерацію (...) Друге відкриває більш передбачуваний ринковий шлях для розвитку ВДЕ", - написав він у Телеграмі з квітня.

Зокрема, за словами Шмигаля, пілотний конкурс показав, що інтерес інвесторів до будівництва нової генерації є, тому наразі уряд робить цей механізм ефективнішим і масштабнішим.

"Передбачено більше ринкової логіки, простіші умови участі, регіональні лоти і чіткіша прив'язка нових потужностей до реальних потреб системи в пікові години. Це рішення про резерви, маневреність і надійність постачання електроенергії", - зазначив він.

Наступним урядовим кроком стане оголошення конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації.

Також Кабмін працює над оновленням правил аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік і визначає прогнозні показники на наступні роки.

Зокрема, на 2026 рік це 330 МВт квоти: 250 МВт для вітру, 33 МВт для сонця і 47 МВт для інших видів ВДЕ.

Як пояснив перший віце-прем'єр-міністр енергетики, фактично йдеться про європейську логіку підтримки ВДЕ: конкурентні аукціони, ринкова премія і прозоріші правила для інвестора.

"Поки росія намагається зруйнувати нашу енергосистему, ми будуємо сильнішу, більш ринкову і європейську архітектуру енергетики", - наголосив він.

Як повідомляла Енергореформа, 30 грудня комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності, та відхилила пропозиції ще трьох з загальною потужністю 107,12 МВт.





Згідно з рішенням комісії, переможцями визнані:

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об'єктом 9,4 МВт та двома об'єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській області (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі - з ПДВ);

с/г підприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт);

агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об'єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт); "Пауер 1" з двома об'єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис./МВт та EUR400 тис./МВт);

а також три учасники в Івано-Франківській області: "Магнат Енерго" з 79 МВт (EUR549,6 тис./МВт); "Норт Ленд" з 6,9 МВт (EUR 648 тис./МВт); "Станція Індустріальна" з 25 МВт (EUR780 тис./МВт).

При цьому комісія остаточно відхилила пропозиції "Укрнафти", яка пропонувала об'єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області за ціною майже EUR797 тис./МВт без ПДВ (найдорожча пропозиція - ЕР), Inzhur Energy - 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об'єкт з ПДВ, "Далорт" - 10 МВт в Київській області за EUR7,95 млн/весь об'єкт з ПДВ.

Перед цим останнє засідання комісії з проведення конкурсу на нову генеруючу потужність відбулося ще 29 квітня. На ньому вона заслухала прохання відхилених учасників визнати їх переможцями, дозволивши відкоригувати пропозиції. Компанія "Далорт" зі свого боку заявила про подання заяви в АМКУ для роз'яснень, "Укрнафта" анонсувала звернення до суду. Відтоді комісія не збиралася. Згодом у липні 2025 року її голову Юрія Шейка, затриманого 2 грудня 2025 року за звинуваченнями в корупції в "Енергоатомі" майже на 20 млн грн, звільнили з посади першого заступника міністра енергетики.

Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький, який разом з Dragon Capital заявив на цей конкурс компанію Power One, звинуватив у його зриві тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, закидаючи тому, зокрема, небажання пропустити на конкурс його компанію.

Пропозицію "Укрнафти" було відхилено через перевищення граничного цінового рівня. Крім того вона не містила мінімального строку оплати послуги, який передбачено конкурсною документацією.

Пропозиції Inzhur Energy та "Далорт" було відхилено, зокрема через подачу цінової пропозиції в розрахунку за об'єкт, а не МВт потужності, як того вимагають умови конкурсу.





Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти. Термін введення потужностей в роботу - до 31 грудня 2027 року.