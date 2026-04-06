Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає адаптацію українського газового ринку до європейських норм безпеки

Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до закону «Про ринок природного газу», спрямованих на імплементацію положень Регламенту ЄС №2017/1938 про заходи для гарантування безпеки постачання газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Прийняття акта дозволить створити прозору, прогнозовану та стійку систему управління ризиками в газовому секторі, що особливо важливо в умовах воєнних викликів та підвищених загроз енергетичній інфраструктурі. Крім того, імплементація європейських підходів сприятиме інтеграції України до єдиного енергетичного ринку ЄС, посиленню довіри міжнародних партнерів та підвищенню інвестиційної привабливості енергетичного сектору", - йдеться у повідомленні.

Документ пропонує визначити компетентний орган з питань безпеки постачання природного газу, який здійснюватиме оцінку ризиків, формуватиме відповідну державну політику та координуватиме заходи з попередження та подолання кризових ситуацій у співпраці з державами-членами ЄС та Енергетичним співтовариством.

Врегульовуються також механізми досягнення та контролю цільових рівнів заповнення газосховищ; затвердження плану превентивних заходів та плану на випадок кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації.

Крім того, передбачене приведення термінології у відповідність із європейською, впровадження єдиних з ЄС підходів до збору інформації, необхідної для моніторингу ситуації.