Уряд виділив понад ₴700 млн на запуск 100 МВт когенераційних установок в Україні — дані за областями
11:08 03.04.2026 |
Громади приєднають до мережі 75 вже наявних когенераційних установок загальною електричною потужністю майже 100 МВт та тепловою ‒ 107 МВт.
На це уряд виділив 726,8 млн грн у межах реалізації Планів стійкості регіонів, повідомляє Урядовий портал.
Когенераційні установки були отримані, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Водночас встановити їх самостійно громади не змогли через брак фінансування та експертизи.
Усе наявне обладнання має бути введене в експлуатацію до 1 жовтня. До цього часу громадам та ОВА необхідно розробити проєктну документацію, завершити будівельно-монтажні роботи, підготувати майданчики та забезпечити приєднання до мереж.
Із загальної суми 307,7 млн грн спрямовано безпосередньо на встановлення та підключення когенераційних установок у таких областях:
Ще 419,1 млн грн піде на блочно-модульні котельні. Виділені кошти також дозволять завершити роботи з децентралізації теплопостачання Миколаєва.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
