За підсумками березня Україна скоротила імпорт електроенергії на 25% — ExPro

Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"У березні 2026 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 25% - до 942 тис. МВт-год. Найбільшу частку в імпорті й надалі займає Угорщина - 48%, на другому місці - Румунія, 20%", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця також відбувався експорт - загалом, було експортовано 30,2 тис. МВт-год. Із них 47,5% склало постачання електрики до Молдови. До цього експорт був відсутній із 11 листопада 2025 року.