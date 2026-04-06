06.04.26
04:56
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За підсумками березня Україна скоротила імпорт електроенергії на 25% — ExPro
09:54 03.04.2026 |
У березні порівняно із лютим Україна зменшила імпорт електроенергії на 25% до 942 тис. МВт-год., експорт склав 30,2 тис. МВт-год.
Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
"У березні 2026 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 25% - до 942 тис. МВт-год. Найбільшу частку в імпорті й надалі займає Угорщина - 48%, на другому місці - Румунія, 20%", - йдеться у повідомленні.
Минулого місяця також відбувався експорт - загалом, було експортовано 30,2 тис. МВт-год. Із них 47,5% склало постачання електрики до Молдови. До цього експорт був відсутній із 11 листопада 2025 року.
ТОП-НОВИНИ
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
