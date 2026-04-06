Обсяги імпорту газу в Україну зменшилися у 30 разів, опустившись до мінімуму з початку 2025 року

З 1 квітня обсяг імпорту газу в Україну різко скоротився. Про це повідомив галузевий портал ExPro.

Імпорт впав із 24 млн кубометрів 31 березня до 0,8 млн кубометрів 1 квітня. Це найнижче значення із січня 2025 року. Станом на середу спостерігається імпорт лише з Польщі, з інших напрямків він відсутній.

Видання зазначило, що скорочення імпорту пов'язане з високими цінами на природний газ у Європі.

Водночас Україна може дозволити собі не імпортувати газ у квітні, враховуючи вищі, ніж минулого року, запаси у сховищах. ExPro нагадало, що цього року Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ 10 березня, він став одним із найкоротших в українській історії. Запаси у сховищах становили 9,5 млрд кубометрів, що у 1,6 разів більше, ніж минулого року.

Україна хоче накопичити у сховищах не менш ніж 13 млрд кубометрів газу до 1 листопада, і цього можна досягти навіть без імпорту, йдеться у матеріалі. Видання припустило, що імпорт може активуватися за сприятливих цін на газ.

Через війну на Близькому Сході ціни на газ у Європі різко зросли, посиливши ризик нової енергетичної кризи. Європейські газові запаси були виснажені також через холодну зиму: станом на початок березня газові сховища в ЄС були заповнені менш ніж на 30%, тоді як середній показник за п'ять років на цей час року становить близько 45%.

Війна США та Ізраїлю в Ірані перевернула світовий ринок LNG, і Катар був змушений закрити свій завод з експорту зрідженого газу після ударів Ірану по індустріальному парку Рас-Лаффан.

Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен закликав держави-члени розпочати заповнення газосховищ заздалегідь, щоб уникнути конкуренції за постачання. Це може запобігти різкому зростанню цін улітку, оскільки блок прагне пом'якшити наслідки війни з Іраном.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

