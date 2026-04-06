Обсяги імпорту газу в Україну зменшилися у 30 разів, опустившись до мінімуму з початку 2025 року

З 1 квітня обсяг імпорту газу в Україну різко скоротився. Про це повідомив галузевий портал ExPro.

Імпорт впав із 24 млн кубометрів 31 березня до 0,8 млн кубометрів 1 квітня. Це найнижче значення із січня 2025 року. Станом на середу спостерігається імпорт лише з Польщі, з інших напрямків він відсутній.

Видання зазначило, що скорочення імпорту пов'язане з високими цінами на природний газ у Європі.

Водночас Україна може дозволити собі не імпортувати газ у квітні, враховуючи вищі, ніж минулого року, запаси у сховищах. ExPro нагадало, що цього року Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ 10 березня, він став одним із найкоротших в українській історії. Запаси у сховищах становили 9,5 млрд кубометрів, що у 1,6 разів більше, ніж минулого року.

Україна хоче накопичити у сховищах не менш ніж 13 млрд кубометрів газу до 1 листопада, і цього можна досягти навіть без імпорту, йдеться у матеріалі. Видання припустило, що імпорт може активуватися за сприятливих цін на газ.

Через війну на Близькому Сході ціни на газ у Європі різко зросли, посиливши ризик нової енергетичної кризи. Європейські газові запаси були виснажені також через холодну зиму: станом на початок березня газові сховища в ЄС були заповнені менш ніж на 30%, тоді як середній показник за п'ять років на цей час року становить близько 45%.

Війна США та Ізраїлю в Ірані перевернула світовий ринок LNG, і Катар був змушений закрити свій завод з експорту зрідженого газу після ударів Ірану по індустріальному парку Рас-Лаффан.

Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен закликав держави-члени розпочати заповнення газосховищ заздалегідь, щоб уникнути конкуренції за постачання. Це може запобігти різкому зростанню цін улітку, оскільки блок прагне пом'якшити наслідки війни з Іраном.