Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прайс-кеп на 15 тис. грн/МВт·год на енергоринку можуть скасувати з 1 квітня — ексчлен НКРЕКП

Національний енергорегулятор НКРЕКП планує скасувати тимчасово діюче верхнє цінове обмеження (price caps) на спотовому ринку електричної енергії 15 тис. грн/МВт*год з 1 квітня цього року, передає Енергореформа.

Про це повідомив ексчлен НКРЕКП Руслан Кайдаш під час "круглого" столу "Стійкість під загрозою: регуляторні та економічні важелі розбудови розподіленої генерації", організованому We Build Ukraine 26 березня.

"Враховуючи потепління, весняно-літній період, з 1 квітня ми повертаємося до тих рівнів прайс-кепів, які діяли до 18 січня, і їхній термін дії може бути десь приблизно 3,5-4 місяці", - сказав він.

За словами Кайдаша, у подальшому НКРЕКП розгляне питання щодо необхідності, як мінімум, започаткування процедури перегляду прайс-кепів.

"І мабуть, найбільш доцільно розпочати цю процедуру після 1 квітня, коли вже юридично ми повернемося до попереднього рівня прайс-кепів. Скоріше за все на ринку відбудуться відповідні коливання, які нададуть право регулятору розпочати цю процедуру", - зазначив він.

Після цього регулятор буде спостерігати за паритетом цін на електроенергію на оптовому ринку порівняно з європейськими країнами.

Як вважає Кайдаш, процеси щодо коригування прайс-кепів мають бути запущені для того, щоб у випадку нестабільної ситуації регулятор міг прийняти відповідне рішення.

Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП на позачерговому засіданні 16 січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби.

НКРЕКП ухвалила це рішення після заяв першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля щодо очікувань урядом від регулятора перегляду граничних цін на е/е на спотовому ринку та вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е протягом доби.

Максимальні прайс-кепи, встановлені з 31 липня 2025 року на РДН і ВДР, становили з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.
За матеріалами: reform.energy
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9175
  0,1220
 0,28
EUR
 1
 50,4546
  0,1423
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7500  0,10 0,23 43,7800  0,10 0,23
EUR 50,4525  0,17 0,35 50,4739  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес