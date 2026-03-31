Прайс-кеп на 15 тис. грн/МВт·год на енергоринку можуть скасувати з 1 квітня — ексчлен НКРЕКП

Національний енергорегулятор НКРЕКП планує скасувати тимчасово діюче верхнє цінове обмеження (price caps) на спотовому ринку електричної енергії 15 тис. грн/МВт*год з 1 квітня цього року, передає Енергореформа.

Про це повідомив ексчлен НКРЕКП Руслан Кайдаш під час "круглого" столу "Стійкість під загрозою: регуляторні та економічні важелі розбудови розподіленої генерації", організованому We Build Ukraine 26 березня.

"Враховуючи потепління, весняно-літній період, з 1 квітня ми повертаємося до тих рівнів прайс-кепів, які діяли до 18 січня, і їхній термін дії може бути десь приблизно 3,5-4 місяці", - сказав він.

За словами Кайдаша, у подальшому НКРЕКП розгляне питання щодо необхідності, як мінімум, започаткування процедури перегляду прайс-кепів.

"І мабуть, найбільш доцільно розпочати цю процедуру після 1 квітня, коли вже юридично ми повернемося до попереднього рівня прайс-кепів. Скоріше за все на ринку відбудуться відповідні коливання, які нададуть право регулятору розпочати цю процедуру", - зазначив він.

Після цього регулятор буде спостерігати за паритетом цін на електроенергію на оптовому ринку порівняно з європейськими країнами.

Як вважає Кайдаш, процеси щодо коригування прайс-кепів мають бути запущені для того, щоб у випадку нестабільної ситуації регулятор міг прийняти відповідне рішення.

Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП на позачерговому засіданні 16 січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби.

НКРЕКП ухвалила це рішення після заяв першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля щодо очікувань урядом від регулятора перегляду граничних цін на е/е на спотовому ринку та вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е протягом доби.



Максимальні прайс-кепи, встановлені з 31 липня 2025 року на РДН і ВДР, становили з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.