Прайс-кеп на 15 тис. грн/МВт·год на енергоринку можуть скасувати з 1 квітня — ексчлен НКРЕКП

Національний енергорегулятор НКРЕКП планує скасувати тимчасово діюче
верхнє цінове обмеження (price caps) на спотовому ринку електричної
енергії 15 тис. грн/МВт*год з 1 квітня цього року, передає Енергореформа.
Про це повідомив ексчлен НКРЕКП Руслан Кайдаш під
час "круглого" столу "Стійкість під загрозою: регуляторні та економічні
важелі розбудови розподіленої генерації", організованому We Build
Ukraine 26 березня.
"Враховуючи потепління, весняно-літній
період, з 1 квітня ми повертаємося до тих рівнів прайс-кепів, які діяли
до 18 січня, і їхній термін дії може бути десь приблизно 3,5-4 місяці", -
сказав він.
За словами Кайдаша, у подальшому НКРЕКП розгляне питання щодо необхідності, як мінімум, започаткування процедури перегляду прайс-кепів.
"І мабуть, найбільш доцільно розпочати цю
процедуру після 1 квітня, коли вже юридично ми повернемося до
попереднього рівня прайс-кепів. Скоріше за все на ринку відбудуться
відповідні коливання, які нададуть право регулятору розпочати цю
процедуру", - зазначив він.
Після цього регулятор буде спостерігати за паритетом цін на електроенергію на оптовому ринку порівняно з європейськими країнами.
Як вважає Кайдаш, процеси щодо коригування прайс-кепів мають бути
запущені для того, щоб у випадку нестабільної ситуації регулятор міг
прийняти відповідне рішення.
Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП на позачерговому засіданні 16
січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року
максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед"
(РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год
протягом всієї доби.
НКРЕКП ухвалила це рішення після заяв першого віцепрем'єр-міністра -
міністра енергетики України Дениса Шмигаля щодо очікувань урядом від
регулятора перегляду граничних цін на е/е на спотовому ринку та
вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е
протягом доби.
Максимальні прайс-кепи, встановлені з 31 липня 2025 року на РДН і ВДР, становили з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.
Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.