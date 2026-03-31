Уряд України переглянув програму підтримки енергетичної незалежності населення

Кабінет міністрів оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Відповідне рішення є частиною системної політики посилення енергетичної стійкості країни в умовах воєнного стану та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру. Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання», - йдеться у повідомленні.

Зміни, зокрема, уточнюють перелік технічних рішень. Відтак програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом. Також розмежовано пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання - окремо визначено генератори, окремо гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення, які поєднують обидва варіанти.

Окрім цього, документ встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом. Вона має здійснюватися протягом трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.

Оновлені підходи дозволять зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для користувачів, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів, вважають у міністерстві.

Очікується, що домогосподарства отримають оперативніший доступ до компенсацій і чіткі правила участі, а держава - прозорий і узгоджений механізм реалізації програм енергетичної стійкості та зменшення соціально-економічних втрат від перебоїв електропостачання. У свою чергу громади підвищать готовність до енергетичних викликів і загальну стійкість.