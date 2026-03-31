Уряд України переглянув програму підтримки енергетичної незалежності населення

Кабінет міністрів оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Відповідне рішення є частиною системної політики посилення енергетичної стійкості країни в умовах воєнного стану та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру. Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання», - йдеться у повідомленні.

Зміни, зокрема, уточнюють перелік технічних рішень. Відтак програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом. Також розмежовано пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання - окремо визначено генератори, окремо гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення, які поєднують обидва варіанти.

Окрім цього, документ встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом. Вона має здійснюватися протягом трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.

Оновлені підходи дозволять зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для користувачів, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів, вважають у міністерстві.

Очікується, що домогосподарства отримають оперативніший доступ до компенсацій і чіткі правила участі, а держава - прозорий і узгоджений механізм реалізації програм енергетичної стійкості та зменшення соціально-економічних втрат від перебоїв електропостачання. У свою чергу громади підвищать готовність до енергетичних викликів і загальну стійкість.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9175
  0,1220
 0,28
EUR
 1
 50,4546
  0,1423
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7500  0,10 0,23 43,7800  0,10 0,23
EUR 50,4525  0,17 0,35 50,4739  0,18 0,36

