Україна і Болгарія посилюють енергоспівпрацю — коридор запрацює до кінця року
09:56 31.03.2026 |
До кінця цього року Україна та Болгарія створять енергетичний коридор, який може бути альтернативою у разі блокування певними європейськими країнами імпорту енергоресурсів. Через нього Україна зможе отримувати близько 10 млрд кубометрів газу.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з тимчасовим прем'єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим спілкування з представниками медіа у Києві, передає Укрінформ.
«Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. Я вдячний за сьогоднішню бесіду, а також за плідну роботу наших міністрів, передусім енергетики, які попрацювали. Цей коридор технічно буде дооблаштований, маємо надію, до кінця року», - розповів Зеленський.
Він наголосив, що для України цей коридор буде дуже важливим, бо може стати альтернативою, на випадок блокування поставок, зокрема газу, деякими представниками Європи.
За словами Зеленського, через цей коридор Україна зможе отримувати близько 10 млрд кубометрів газу на рік. «Для нас це також енергетичні гарантії безпеки. Я вдячний за це», - наголосив Президент.
