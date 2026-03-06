Фінансові новини
Вартість газу в Україні підскочила на 20%
17:48 05.03.2026 |
Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.
Про це пише ExPro Consulting.
Це найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року.
Зростання відбувається через війну на Близькому Сході. Зокрема це пов'язано з тим, що одні з найбільших постачальників, як, наприклад, Катар, зупинили виробництво через іранські удари.
Також як одну з причин виділяють скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.
Водночас ціни на газ для споживачів залишаються фіксованими - 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.
