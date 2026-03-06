Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість газу в Україні підскочила на 20%

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.

Про це пише ExPro Consulting.

Це найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року.

Зростання відбувається через війну на Близькому Сході. Зокрема це пов'язано з тим, що одні з найбільших постачальників, як, наприклад, Катар, зупинили виробництво через іранські удари.

Також як одну з причин виділяють скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.

Водночас ціни на газ для споживачів залишаються фіксованими - 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес