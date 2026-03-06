Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Якою буде посівна-2026: прогноз Зернової асоціації

18:12 05.03.2026 |

Новини АПК

Українські аграрії у 2026 році планують зберегти загальні площі під зерновими і олійними культурами на рівні 21,2 млн га.

Як передає Укрінформ, такі прогнози дала Українська зернова асоціація (УЗА).

Зазначається, що в Україні традиційно вирощують шість основних зернових та олійних культур, зокрема кукурудзу, пшеницю, ячмінь, соняшник, сою та ріпак, що зумовлено стабільним попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

«Площі посівів зернових та олійних в новому сезоні становитимуть близько 21,2 млн га, що приблизно відповідає минулорічному показнику 21,6 млн га», - йдеться у повідомленні.

В асоціації зауважують, що на ймовірне скорочення площ можуть впливати проблеми з логістикою експорту зернових та олійних культур, доступність мінеральних добрив, погодні умови, а також загальна світова пропозиція тієї чи іншої культури. До того ж, варто враховувати тимчасову втрату територій внаслідок бойових дій.

Аналітики прогнозують, що загальна площа під зерновими культурами у 2026 році суттєво не зміниться і становитиме 11 050 тис. га проти торішніх 10 815 тис. га.

Зокрема, площі під пшеницею можуть зрости до 5,25 млн га порівняно з 5 млн га у попередньому сезоні. Посіви ячменю прогнозуються на рівні 1 400 тис. га, що трохи перевищує показник минулого року у 1 315 тис. га. Водночас площі під кукурудзою можуть скоротитися до 4,4 млн га з 4,5 млн га у 2025-му.

Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко уточнив, що зменшення посівів кукурудзи прогнозується насамперед на півдні країни через посушливі кліматичні умови. За його словами, у цих регіонах культура стає малопридатною для вирощування через дефіцит вологи. Водночас у північних і західних областях, де забезпеченість вологою є кращою, очікувань щодо скорочення площ під кукурудзою немає.
 

