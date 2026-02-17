Україна отримає енергетичну допомогу від Китаю — заява МЗС.

Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Йдеться, що він провів у Мюнхені двосторонню зустріч із главою МЗС Китаю Ван Ї, де сторони ухвалили це рішення.

"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - зазначив глава МЗС України.

Під час переговорів сторони обговорили шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Сибіга підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.

Українська сторона проінформувала Ван ї про ситуацію на фронті, атаки Росії на українську енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.

Зустріч завершилася домовленістю про продовження контактів і взаємні візити.