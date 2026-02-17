Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає енергетичну допомогу від Китаю — заява МЗС.

Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Йдеться, що він провів у Мюнхені двосторонню зустріч із главою МЗС Китаю Ван Ї, де сторони ухвалили це рішення.

"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - зазначив глава МЗС України.

Під час переговорів сторони обговорили шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Сибіга підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.

Українська сторона проінформувала Ван ї про ситуацію на фронті, атаки Росії на українську енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.

Зустріч завершилася домовленістю про продовження контактів і взаємні візити.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес