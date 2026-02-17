Фінансові новини
Україна отримає енергетичну допомогу від Китаю — заява МЗС.
11:31 16.02.2026 |
Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Йдеться, що він провів у Мюнхені двосторонню зустріч із главою МЗС Китаю Ван Ї, де сторони ухвалили це рішення.
"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - зазначив глава МЗС України.
Під час переговорів сторони обговорили шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Сибіга підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.
Українська сторона проінформувала Ван ї про ситуацію на фронті, атаки Росії на українську енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.
Зустріч завершилася домовленістю про продовження контактів і взаємні візити.
